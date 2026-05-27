Ocorrência atendida pelo 19º BPM/I terminou com prisão por dano qualificado com uso de substância inflamável; suspeito reagiu de forma agressiva durante ação policial

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (26) em Santa Bárbara d’Oeste após provocar um incêndio em uma residência no bairro Jardim das Orquídeas. A ocorrência foi atendida por equipes do 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) e registrada como dano qualificado com uso de substância inflamável.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de incêndio em uma casa localizada na Rua Pedro de Oliveira. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram um colchão em chamas na parte externa do imóvel. O fogo já estava sendo controlado por vizinhos antes da chegada da equipe.

Durante as tentativas de contato com o morador, o homem permaneceu trancado dentro da residência e não respondeu aos chamados. Com a chegada da proprietária do imóvel, que autorizou a entrada dos policiais, foi identificado um novo foco de incêndio dentro da casa.

Comportamento agressivo

Os próprios policiais iniciaram o combate às chamas utilizando mangueiras cedidas por moradores e baldes de água. Em meio ao incêndio, o suspeito saiu repentinamente do imóvel apresentando comportamento agressivo e passou a arremessar objetos contra a equipe.

Diante da situação, o homem foi contido pelos policiais e retirado do local em segurança. O Corpo de Bombeiros também compareceu à ocorrência e realizou a extinção total do incêndio.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.