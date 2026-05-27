Intervenção elimina congestionamentos e garante mais segurança e fluidez no trânsito entre os bairros Jardim São Jorge e Jardim Santa Rosa, além do acesso à região do Picerno, em Sumaré

A Prefeitura de Nova Odessa e a concessionária Rumo Malha Paulista inauguraram, nesta quarta-feira (27) uma das mais aguardadas intervenções de mobilidade urbana do município: a ampliação da passagem inferior conhecida como Viaduto do Pezão, localizada entre os bairros Jardim São Jorge e Jardim Santa Rosa.

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Com a obra, a passagem de veículos na conexão entre as ruas Azil Martins e Goiânia passa a ser feita nos dois sentidos, eliminando os congestionamentos que prejudicavam motoristas e moradores da região, especialmente quem se desloca em direção à região do Picerno, em Sumaré.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância da iniciativa. “Estamos trazendo uma solução definitiva para o Viaduto do Pezão, que há décadas era um ponto crítico. Essa ampliação é mais um avanço na infraestrutura da nossa cidade, fruto do trabalho conjunto entre a Prefeitura e a Rumo”, afirmou.

Além do prefeito Leitinho, a cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito do de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho; o presidente da Câmara Municipal, vereador Oséias Jorge; o deputado estadual, Dirceu Dalben, entre outras autoridades. Pela Rumo Malha Paulista participou o coordenador de Relações Institucionais e Governamentais, Marcelo Rodrigues.

Cronograma Rumo

A conclusão do Viaduto do Pezão marca o fim do cronograma de obras da Rumo no município, que se iniciou em abril de 2025 e incluiu também a entrega da nova passarela de pedestres sobre a linha férrea na Praça Central José Gazzetta, inaugurada em fevereiro deste ano. Juntas, as duas obras representaram um investimento de R$ 21,6 milhões por parte da concessionária.

“São intervenções que resolvem demandas reais da cidade, melhoram a circulação e aumentam a segurança de quem utiliza essas travessias no dia a dia. Esse é o tipo de entrega que gera impacto direto para a população”, afirmou o gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Rumo, Frederico Abdalla.

No Viaduto do Pezão, a intervenção incluiu a instalação de 460 metros de novos trilhos, 1.200 metros quadrados de pavimento asfáltico, 256 metros quadrados de calçada e 891 metros de muro misto de vedação, além de serviços de terraplanagem.

O vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, também celebrou a entrega. “Essa duplicação resolve um dos maiores gargalos viários de Nova Odessa. Os moradores do Jardim São Jorge, Jardim Santa Rosa e região vizinhas terão mais tranquilidade para ir e vir, com uma via moderna, segura e eficiente.”

Com a ampliação do viaduto e a passarela já em operação, a Prefeitura e a Rumo encerram um ciclo de grandes intervenções viárias no município, garantindo mais segurança, acessibilidade e mobilidade para as atuais e futuras gerações.