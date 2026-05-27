O “Dia D” da Campanha do Agasalho mobilizou a população no último sábado (23), no Centro Social Urbano (CSU). Em sistema drive-thru, a equipe do Fundo Social de Solidariedade recebeu 1.383 itens, entre roupas adultas e infantis, acessórios, calçados e mantas.
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Realizada em parceria com a EPTV, a iniciativa contou com a participação dos grupos Santa Bárbara Off Road e Capivara Gaiolas Clube, que entregaram doações e permaneceram com jeeps e gaiolas estacionados no CSU para chamar a atenção da população para a ação solidária. À tarde, o grupo Santa Fé Moto Clube também realizou a entrega de donativos.
“Foi uma ação linda, na qual muitas pessoas, mesmo em um dia chuvoso, saíram de suas casas para participar. A grande maioria dos itens estava em bom estado de uso, além de muitas peças novas terem sido doadas. As arrecadações serão encaminhadas para atender famílias das escolas municipais, levando acolhimento e carinho. Agradeço a todas as pessoas que ajudaram, aos grupos que fortaleceram o ‘Dia D’ e à EPTV. A Campanha do Agasalho continua! Seguimos com quase 70 pontos de arrecadação e essa corrente de solidariedade só aumenta. Participe”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.
Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a Campanha do Agasalho 2026 da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi lançada oficialmente no dia 14 de maio. Atualmente, a campanha conta com 68 pontos de arrecadação distribuídos pela cidade, entre estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, empresas, indústrias e equipamentos públicos parceiros.
Podem ser doadas roupas adultas e infantis, como agasalhos, meias, toucas, luvas e cachecóis, além de calçados, edredons, mantas e novelos de lã.
A Campanha do Agasalho conta ainda com parceria do Fundo Social do Estado e apoio da Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor, responsável por transformar os novelos arrecadados em mantas que serão doadas durante o inverno.
Outra forma de ajudar é por meio de contribuição financeira destinada aos projetos sociais e ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas para o Fundo Social de Solidariedade pela Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2, ou via PIX: [email protected].
Toda a arrecadação será destinada, ao longo da campanha, aos equipamentos sociais da Promoção Social — CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), entidades assistenciais da cidade e ações sociais nas escolas municipais, beneficiando as famílias que mais precisam.
Confira os pontos de arrecadação Dia D:
Paço Municipal
Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera
DAE (Departamento de Água e Esgoto)
Rua José Bonifácio, 400, Centro
Defesa Civil
Rua Graça Martins, 464, Centro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)
Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil
Rua Curitiba, 259, Cidade Nova
Secretaria de Educação
Rua Graça Martins, 680, Centro
Câmara Municipal
Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida
Administração Regional Cidade Nova
Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova
Administração Regional Jardim Europa
Rua Portugal, 730 – Jardim Europa
Museu da Imigração
Rua João Lino, 371 – Centro
Centro de Memórias
Rua João Lino, 362 – Centro
Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”
Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves
Escola Imperial
Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves
Colégio Pilares
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro
Colégio Ideal
Avenida Tiradentes, 11, Centro
NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi
Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi
Indústrias Romi
Avenida Pérola Byington, 56, Centro / Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial
Atacadão
Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial
Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”
Rua João Lino, 362, Centro
Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes
Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II
Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”
Rua Prudente de Moraes, 222, Centro
Tivoli Shopping
Rua do Ósmio, 699, Mollon
Santa Bárbara Mall
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102
Mercadão da Cidade
Rua Floriano Peixoto, 1653, Centro
Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara
Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1450, Distrito Industrial
Academia Personal Place
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro
Nova Estação Church
Rua do Ósmio, 1665, Vila Mollon IV
Igreja Batista Renovada Getsêmani
Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina
Senai
Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial I
Paróquia Imaculada Conceição
Rua Salvador, 662, Cidade Nova
Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Rua Monsenhor Nicopelli, 310, Vila Aparecida
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora
Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II
Paróquia Santa Bárbara
Praça Rio Branco, Centro
Paróquia Santo Antônio
Rua Cariris, 395, São Francisco II
Paróquia São Francisco de Assis
Rua do Chá, 879, Jardim Pérola
Paróquia São João Batista
Rua do Estanho, s/n, Mollon IV
Paróquia São José
Rua Alagoas, 294, Vila Grego
Paróquia São Paulo Apóstolo
Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas
Paróquia São Sebastião
Rua Itália, 467, Jardim Europa
Paróquia Senhor Bom Jesus
Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista
Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolos
Rua Mococa, 180, Jardim das Laranjeiras
Paróquia Nossa Senhora do Carmo
Rua Romeu Fornazari, 376 – Candido Bertine
Capela Nossa Senhora Aparecida
Rua Centeio, 1591 – Jardim Esmeralda
Capela São Pedro Apóstolos
Rua Bauxita, 110 – Jardim São Fernando
Lavanderia Clean
Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto dos Trabalhadores
Centro de Especialidades
Rua Graça Martins, 45, Centro
Fred Cabelo e Barba
Rua Emboabas, 343, Santa Rita
Soro Car
Rua Professora Terezina da Arruda Campos, 64, Vila Boldrin
União Agrícola Barbarense Futebol Clube
Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi
Esporte Clube Barbarense
Avenida Monte Castelo, 850, Centro
Balancin
Rua XV de Novembro, 695, Centro
Maple Bear Canadian School
Rua do Ósmio, 1517, Mollon
Escola Estadual Professora Guiomar Dias da Silva
Rua Manaus, 230, Planalto do Sol
Condomínio Firenze
Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze
Condomínio Jardins de Versailles
Rua Ana de Campos Machado, 255 – Terras de Santa Bárbara
Condomínio Residencial Ypê Florido
Rua Ferdinando Mollon, 1201- Mollon
Condomínio Liberty Garden
Rua José Prando, 135 – Residencial Dona Margarida
Supermercados São Vicente
Rua Graça Martins, 650 – Centro
Supermercados São Vicente
Rua Limeira, 700, Jardim Adelia
Star Vest
Rua do Algodão, 1257 – Cidade Nova
DNA Academia
Rua da Beleza, 597 – Vista Alegre
Imobiliária Zanatta
Rua Santa Bárbara, 750 – Centro
Academia BTM
Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 961 – Jardim Souza Queiroz
Best Fabril
Rua Caiapós, 777 – Jardim São Francisco
Clínica Amor e Saúde
Rua Duque de Caxias, 349 – Centro
Cartão de Todos
Rua Joaquim de Oliveira, 601 – Centro
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