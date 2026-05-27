O “Dia D” da Campanha do Agasalho mobilizou a população no último sábado (23), no Centro Social Urbano (CSU). Em sistema drive-thru, a equipe do Fundo Social de Solidariedade recebeu 1.383 itens, entre roupas adultas e infantis, acessórios, calçados e mantas.

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Realizada em parceria com a EPTV, a iniciativa contou com a participação dos grupos Santa Bárbara Off Road e Capivara Gaiolas Clube, que entregaram doações e permaneceram com jeeps e gaiolas estacionados no CSU para chamar a atenção da população para a ação solidária. À tarde, o grupo Santa Fé Moto Clube também realizou a entrega de donativos.

“Foi uma ação linda, na qual muitas pessoas, mesmo em um dia chuvoso, saíram de suas casas para participar. A grande maioria dos itens estava em bom estado de uso, além de muitas peças novas terem sido doadas. As arrecadações serão encaminhadas para atender famílias das escolas municipais, levando acolhimento e carinho. Agradeço a todas as pessoas que ajudaram, aos grupos que fortaleceram o ‘Dia D’ e à EPTV. A Campanha do Agasalho continua! Seguimos com quase 70 pontos de arrecadação e essa corrente de solidariedade só aumenta. Participe”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan.

Com o tema “Doe calor, espalhe amor”, a Campanha do Agasalho 2026 da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi lançada oficialmente no dia 14 de maio. Atualmente, a campanha conta com 68 pontos de arrecadação distribuídos pela cidade, entre estabelecimentos comerciais, instituições de ensino, empresas, indústrias e equipamentos públicos parceiros.

Podem ser doadas roupas adultas e infantis, como agasalhos, meias, toucas, luvas e cachecóis, além de calçados, edredons, mantas e novelos de lã.

A Campanha do Agasalho conta ainda com parceria do Fundo Social do Estado e apoio da Santa Bárbara FM 95,9 MHz e do projeto Quadradinhos de Amor, responsável por transformar os novelos arrecadados em mantas que serão doadas durante o inverno.



Outra forma de ajudar é por meio de contribuição financeira destinada aos projetos sociais e ao atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade. As doações podem ser feitas para o Fundo Social de Solidariedade pela Caixa Econômica Federal (104), Agência 0960, Conta Corrente 006.00000147-2, ou via PIX: [email protected].



Toda a arrecadação será destinada, ao longo da campanha, aos equipamentos sociais da Promoção Social — CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), entidades assistenciais da cidade e ações sociais nas escolas municipais, beneficiando as famílias que mais precisam.



Confira os pontos de arrecadação Dia D:

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Administração Regional Jardim Europa

Rua Portugal, 730 – Jardim Europa

Museu da Imigração

Rua João Lino, 371 – Centro

Centro de Memórias

Rua João Lino, 362 – Centro

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro / Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, Centro

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino K. de Oliveira, 1450, Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Vila Mollon IV

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial I

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310, Vila Aparecida

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Casa de Maria – Paróquia São Paulo Apóstolos

Rua Mococa, 180, Jardim das Laranjeiras

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Rua Romeu Fornazari, 376 – Candido Bertine

Capela Nossa Senhora Aparecida

Rua Centeio, 1591 – Jardim Esmeralda

Capela São Pedro Apóstolos

Rua Bauxita, 110 – Jardim São Fernando

Lavanderia Clean

Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto dos Trabalhadores

Centro de Especialidades

Rua Graça Martins, 45, Centro

Fred Cabelo e Barba

Rua Emboabas, 343, Santa Rita

Soro Car

Rua Professora Terezina da Arruda Campos, 64, Vila Boldrin

União Agrícola Barbarense Futebol Clube

Rua dos Girassóis, 21, Jardim Panambi

Esporte Clube Barbarense

Avenida Monte Castelo, 850, Centro

Balancin

Rua XV de Novembro, 695, Centro

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Escola Estadual Professora Guiomar Dias da Silva

Rua Manaus, 230, Planalto do Sol

Condomínio Firenze

Avenida Laércio Andia, 587, Jardim Firenze

Condomínio Jardins de Versailles

Rua Ana de Campos Machado, 255 – Terras de Santa Bárbara

Condomínio Residencial Ypê Florido

Rua Ferdinando Mollon, 1201- Mollon

Condomínio Liberty Garden

Rua José Prando, 135 – Residencial Dona Margarida

Supermercados São Vicente

Rua Graça Martins, 650 – Centro

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Jardim Adelia

Star Vest

Rua do Algodão, 1257 – Cidade Nova

DNA Academia

Rua da Beleza, 597 – Vista Alegre

Imobiliária Zanatta

Rua Santa Bárbara, 750 – Centro

Academia BTM

Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 961 – Jardim Souza Queiroz

Best Fabril

Rua Caiapós, 777 – Jardim São Francisco

Clínica Amor e Saúde

Rua Duque de Caxias, 349 – Centro

Cartão de Todos

Rua Joaquim de Oliveira, 601 – Centro