A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste aplicou R$ 95,5 milhões em Saúde nos primeiros quatro meses de 2026. Somente com recursos próprios, a Administração Municipal investiu R$ 77,3 milhões no período, o que corresponde a 29,44% do orçamento municipal, quase o dobro do previsto em lei.

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Os dados foram apresentados durante audiência pública realizada na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (27). A reunião trouxe informações sobre o orçamento da pasta, número de consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos, entre outros assuntos.

No quadrimestre, a Saúde barbarense registrou 413.504 consultas na Atenção Básica, com destaque para procedimentos médicos e de enfermagem, que concentraram 187.260 atendimentos.

Sec. Saúde Santa Bárbara se posicionou

“Melhoramos muito em Saúde e temos aplicado cada vez mais recursos para melhorar a qualidade da assistência para a população barbarense”, afirmou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.

Os encontros para prestação de contas são abertos à participação da população e ocorrem a cada quatro meses, conforme legislação vigente, visando garantir a transparência na gestão dos recursos públicos.