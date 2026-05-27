O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a execução de serviços de revitalização da cobertura e da pintura da entrada principal do Jardim Botânico Municipal Prefeito Caroll Meneghel.

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No documento, o parlamentar aponta que o acesso apresenta desgaste na estrutura existente, especialmente na cobertura, com sinais de deterioração causados pela ação do tempo, expondo frequentadores e visitantes a transtornos durante períodos de chuva e forte incidência solar. “O Jardim Botânico recebe diariamente grande fluxo de pessoas, entre famílias, esportistas, idosos e visitantes, sendo fundamental que o espaço público ofereça condições adequadas de acolhimento, acessibilidade e preservação de sua estrutura”, afirma Gutão.

Em Americana

O autor também solicita a revitalização do espaço, com melhorias estruturais, pintura, manutenção e adequações necessárias para garantir mais segurança, conforto e melhor aparência ao local.

A indicação foi relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.