O brasileiro João Fonseca avançou para a terceira rodada de Roland Garros ao virar um 2 a 0 contra Dino Prizmic nesta quarta, 27. A vitória foi por 3 a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 6/3, 6/1 e 6/2, o brasileiro se manteve bem na parte final da partida.

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A partida teve a duração de 3h30 e o triunfo representou, também um feito inédito para o brasileiro. João nunca tinha conseguido uma virada em um jogo onde saiu perdendo por 2 a 0 em torneios de nível ATP. O tenista brasileiro fez um jogo bastante equilibrado contra Prizmic, mas falhou em momentos decisivos nos dois primeiros sets, e depois seu jogo cresceu a partir do terceiro set para determinar a virada contra o croata de 20 anos.

Com a vitória, João já igualou a campanha do ano passado, quando chegou à terceira rodada de Roland Garros e caiu para o britânico Jack Draper.

O próximo desafio de João Fonseca, porém, será encarar o número 4 do mundo e maior campeão de Grand Slam da história, Novak Djokovic.

O jogo deve acontecer nesta sexta-feira,29 e vai ser o primeiro duelo entre João e o sérvio de 39 anos. Vale lembrar que o tenista brasileiro nunca chegou às oitavas de final de um Grand Slam.