Equipamento de fiscalização está instalado na Avenida Europa, próximo do semáforo do cruzamento com a Rua Florindo Cibin

O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento questionando a regularidade de funcionamento de um radar instalado na Avenida Europa, nas proximidades do semáforo do cruzamento com a Rua Florindo Cibin, em Americana.

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Segundo o parlamentar, relatórios emitidos pelo sistema PSIE/INMETRO apontaram divergências na situação do equipamento. Um documento impresso em 07 de maio de 2026 apresentava o radar com status “Reprovado” e com apontamento de “Reparo” pendente. Já um novo relatório, emitido em 19 de maio de 2026, passou a indicar o equipamento como “Aprovado”, após nova verificação periódica realizada em 13 de maio de 2026.

No requerimento, o vereador solicita informações à prefeitura sobre a emissão de multas durante o período em que o radar constava como reprovado, além de questionar se o equipamento permaneceu em funcionamento entre as verificações. O documento também pede esclarecimentos sobre eventuais cancelamentos de autos de infração, os reparos realizados no equipamento e se outros radares do município já apresentaram reprovação em inspeções técnicas.

Gualter pede ainda o envio de laudos técnicos, certificados de verificação

ordens de serviço e demais documentos relacionados aos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados na cidade.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário durante sessão ordinária, sendo encaminhado à prefeitura para resposta.