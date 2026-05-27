Tino Marcos, repórter que cobriu 8 copas do mundo pela TV Globo, grava vídeo pedindo trabalho e diz: ‘Estou precisando’.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
“Há pouco mais de 5 anos, eu saí da Globo feliz da vida, foi muito legal a maneira que saí, curti muito, aproveitei a família. Mas, o tempo passou e são mais de 5 anos e eu estou precisando trabalhar.
Aproveitando esse vídeo aqui para que alguém possa se interessar por aquele velho repórter que cobriu oito Copas do Mundo. Eu tenho falado com amigos, tentado falar pelo menos. Até agora, nada concreto aconteceu. Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte. Alguém tem sugestão? Oportunidade? Estamos aí!”
Vídeo- Tino Marcos
Leia + sobre esportes