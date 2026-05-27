O vereador Marcos Caetano (PL) participou nesta segunda-feira (25), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, do ato de assinatura da ordem de serviço para a execução da reforma da Praça da Bíblia, localizada no bairro Jardim Santana.

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Segundo informações da prefeitura, as obras de revitalização contemplam a colocação de piso em pedra portuguesa, construção de rampas de acessibilidade, plantio de grama nos canteiros e construção de um monumento projetado pelo arquiteto André Americano, entre outras benfeitorias.

Marcos Caetano deu a emenda

O custo total da obra está estimado em R$ 647.092,65, sendo R$ 500 mil destinados por emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Marta Costa (PSD), através de intermediação do vereador Marcos Caetano, e contrapartida de R$ 147 mil da prefeitura, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Durante o ato, o vereador Marcos Caetano destacou a importância da revitalização do espaço público, proporcionando mais conforto, lazer e segurança para os moradores da região. “Essa é uma importante melhoria para o Jardim Santana e para toda a comunidade que utiliza a Praça da Bíblia. Após a conclusão das obras, poderemos ter um espaço propício para eventos e um lugar para a visitação das famílias”, destacou.