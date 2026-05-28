Motoristas de app no alvo- A GWM Brasil recebeu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, em visita à concessionária da marca em Brasília (DF), em parceria com o Grupo Jorlan, em um encontro que marcou novos avanços na estratégia da montadora no país. Durante a agenda, a empresa anunciou a inclusão do ORA 03 BEV58 no programa Move Brasil Táxi e Aplicativos, iniciativa voltada à ampliação do acesso de motoristas profissionais a veículos eletrificados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vice-presidente foi recebido pelos principais executivos da GWM Brasil: Qi Jie, Presidente-Executivo; Ricardo Bastos, Diretor de Assuntos Institucionais; Diego Fernandes, COO; Gustavo Maranhão, Gerente de Relações Governamentais; e Zeca Chaves, Head de Comunicação, em uma agenda que reforçou o diálogo entre a indústria automotiva e o governo federal sobre mobilidade sustentável e desenvolvimento industrial.

“A GWM acredita no papel das polícias públicas e no diálogo como indutor de transformações da mobilidade no Brasil. Iniciativas como o programa Move Brasil Táxi e Aplicativos ampliam o acesso a tecnologias mais eficientes, com impacto direto para quem trabalha diariamente nas cidades”, afirma Ricardo Bastos.

Durante a visita, a GWM apresentou um panorama atualizado de sua operação no Brasil, com destaque para a evolução da produção nacional. A linha de veículos fabricados no país, Haval H6, Haval H9 e Poer P30, alcançou recentemente o marco de 10 mil unidades produzidas na planta de Iracemápolis (SP), consolidando o ritmo de crescimento da marca e sua estratégia de nacionalização.

Além dos motoristas de app

Outro destaque da agenda foi a apresentação do Tank 300 Flex, modelo recém-lançado que se tornou o primeiro híbrido plug-in flex do mundo. A tecnologia combina eletrificação com o uso de etanol, reforçando o papel do Brasil como referência em soluções energéticas sustentáveis e posicionando a GWM na vanguarda da inovação automotiva.

A inclusão do ORA 03 BEV58 no programa Move Brasil Táxi e Aplicativos representa mais um passo da companhia na democratização da mobilidade elétrica. Dentro da iniciativa, o modelo será ofertado por R$ 150 mil para taxistas e motoristas de aplicativos elegíveis, conforme os critérios do programa, ampliando o acesso a veículos mais eficientes e sustentáveis para o transporte urbano profissional.

A visita também contemplou a apresentação dos próximos projetos da GWM no país, incluindo novos investimentos e a ampliação de seu portfólio, reforçando o compromisso de longo prazo da empresa com o mercado brasileiro.