O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, promove, nos dias 1, 2 e 3 de junho, o leilão virtual de 326 lotes de veículos e motocicletas. Os itens leiloados se dividem entre aqueles destinados à sucata, reciclagem e recuperação com direito à documentação, que podem ser arrematados exclusivamente on-line, por meio do sistema eletrônico disponível no site www.chuileiloes.com.br, a partir das 9h.

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Os bens serão negociados e entregues no estado de conservação em que se encontram na data do leilão, podendo apresentar falta de peças ou requerer reparo, conforme anunciado. Já os lotes podem ser visitados nos dias 28 e 29 de maio, entre 9h e 12h e entre 13h e 16h, no município de Itapira (endereço completo abaixo), no pátio conveniado em que se encontram armazenados – aqueles não leiloados serão comercializados novamente em nova data.

“Além de dar destinação adequada aos veículos, a iniciativa busca otimizar a gestão do patrimônio público sob a responsabilidade do DER-SP, gerando recursos que poderão ser reinvestidos pelo Governo de São Paulo em serviços voltados à população“, explica o diretor de operações viárias do DER-SP, Ricardo Miguel do Nascimento.

Este será o sexto leilão promovido pelo DER-SP em 2026 – até aqui, foram arrematados 1.787 lotes de veículos e motocicletas no ano, que geraram aproximadamente R$ 10,7 milhões. Ao longo da atual gestão do órgão, de 2023 até o presente, cerca de R$ 59,4 milhões foram arrecadados a partir da comercialização de 14.839 lotes.

Desde janeiro de 2023, o número de veículos disponíveis para leilão passou de 14,4 mil para os atuais 46,1 mil. “Parte desse saldo de veículos em pátio contempla unidades já leiloadas e ainda não retiradas, bem como veículos liberados que permanecem registrados no sistema. O aumento de lotes disponíveis decorre, principalmente, do intenso e eficiente trabalho de fiscalização realizado pelo DER-SP nas rodovias, resultando na retirada de um elevado número de veículos que representavam risco à segurança dos demais usuários das vias“, explica o diretor de operações viárias.

Funcionamento dos leilões do DER

O DER-SP leiloa veículos recolhidos por infração de trânsito que não foram retirados por seus proprietários dentro do prazo legal após a apreensão. Depois da negociação de cada veículo no leilão, o dinheiro arrecadado pode ser resgatado pelo antigo proprietário, após descontada a quitação de débitos e despesas resultantes da infração e da estadia, durante o período em um dos pátios conveniados com o Departamento.

A quantia restante é depositada em conta remunerada, em agência bancária, até o possível resgate, com prazo de 5 anos, a contar da data do termo de homologação do edital do leilão.

Caso o proprietário original não faça o saque, o dinheiro é recolhido ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET), que custeia despesas do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Dentre as infrações que podem resultar em apreensão e posterior leilão, estão: estacionamento em local proibido (Art 181 do CTB); condução sem licenciamento regularizado (Art 230, V do CTB); dirigir sob influência de álcool ou drogas (Art 165 do CTB); condução por motorista não habilitado ou com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa (Art 162 do CTB); veículo com características alteradas ou em mau estado de conservação (Art 230, IX e X do CTB), como falta de itens obrigatórios ou alterações que comprometam a segurança; veículo abandonado ou envolvido em acidente, especialmente se o mesmo impossibilitar o fluxo do tráfego.

A relação dos veículos está disponível no Edital de Notificação nº 337/2025, publicado no Diário Oficial do Estado de 28 de novembro de 2025, Caderno Executivo – Seção Atos de Gestão e Despesas.

Visitação:

28 e 29 (quinta e sexta-feira) – entre 9h e 12h e entre 13h e 16h

Km 160 da Rodovia Vereador Antônio Cazalini (SP 352) – Itapira

Leilão virtual:

www.chuileiloes.com.br

1, 2 e 3 de junho (segunda, terça e quarta-feira) – a partir das 9h

Telefone – (11) 3311-1700

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