O Corinthians foi derrotado por 2 a 0 para o Platense (ARG), na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira. A partida valeu pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

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Hugo Souza assumiu a responsabilidade pelo mau desempenho e pediu desculpas à torcida. O time argentino se classificou em segundo no grupo. O Timão já havia garantido a liderança do grupo.

Em tom de arrependimento, Hugo Souza reconheceu que a equipe buscava a vitória para melhorar sua posição na classificação geral, mas seu erro acabou atrapalhando os planos do clube.

Fala o goleiro do Corinthians

“Fico triste. É o que a gente treina, não vamos deixar de fazer. Peço desculpas ao torcedor e ao time. A gente treina para não errar, mas não vou deixar de tentar. Fico triste por ter atrapalhado. Mas agora é seguir em frente, descansar. Temos um jogo importante pela frente.”

O atleta também lamentou a perda dos três pontos, que seriam fundamentais para o Corinthians alcançar uma colocação melhor na tabela geral.

“A gente queria os três pontos para ficar numa condição melhor na tabela geral, mas infelizmente não conseguimos.”

Ele ainda minimizou o episódio, afirmando que falhas fazem parte do futebol.

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