A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal CM Americana realiza nesta quinta-feira (28), às 9h, audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do site oficial e redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de janeiro a abril de 2026, bem como os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Como participar nas audiências da CM Americana

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara.

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