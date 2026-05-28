Ação em parceria com TV, dia D com drive thru em Hortolândia teve 1,3 mil peças doadas sábado (23)

O Dia D da “Campanha do Agasalho 2026 – Solidariedade que aquece o coração” arrecadou 1.350 mil peças, durante ação realizada no último sábado (23/05), em ponto de coleta montado, em sistema drive-thru, na Secretaria de Serviços Urbanos, no Remanso Campineiro. Promovida pelo FunSol (Fundo Social de Solidariedade) de Hortolândia, a mobilização contou com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, e com a parceria com a emissora EPTV.

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A Campanha já arrecadou, até o momento, aproximadamente 6 mil peças, segundo o FunSol. O número leva em conta as arrecadadas no último dia 12/05 no Paço Municipal, no Dia D voltado ao funcionalismo, e as doadas diretamente nas 20 caixas coletoras. A ação visa aquecer moradores de Hortolândia em situação de vulnerabilidade.

Para a primeira-dama, presidente do FunSol e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros, a mobilização está sendo bastante satisfatória.

“Foi muito bom o Dia D. Durante todo o dia, a população nos procurou, fez doações e veio ao encontro daquilo que a gente vem falando, de ter condições de atender a todas as famílias que nos procuram. Foi mais uma ação de sucesso, que veio para engrandecer a nossa Campanha do Agasalho. A gente fica muito feliz de ver a participação de todos”, ressaltou Maria dos Anjos.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes também participou da mobilização.

“A mobilização contou com a participação da população, voluntários e servidores municipais, que se uniram para arrecadar roupas, cobertores e agasalhos destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. A ação reforçou o espírito de união e cuidado com as pessoas, principalmente neste período de baixas temperaturas, quando muitas famílias precisam ainda mais de apoio e acolhimento. Hortolândia é uma cidade que tem no cuidado com as pessoas a sua principal marca. O Dia D mostrou mais uma vez que a nossa população é solidária e entende a importância de ajudar quem mais precisa. Cada peça arrecadada representa carinho, acolhimento e dignidade para muitas famílias. Quero agradecer a todos que participaram e contribuíram com essa corrente do bem”, destacou Zezé Gomes.

Para além do Dia D, a campanha continua, como enfatiza a equipe do Fundo Social. A população poderá doar diversos itens, em bom estado: agasalhos, casacos, sobretudos, cachecóis, toucas, meias, mantas e cobertores de frio. Também serão muito bem-vindas as doações de calçados, bolsas e roupas em geral, que serão doados durante as ações do “Varal Solidário”, promovidas pelo FunSol.

Leia com atenção abaixo as recomendações dos organizadores para participar da campanha:

Doe aquilo que você gostaria de receber;

Escolha peças em bom estado de conservação e uso e que estejam limpas;

Doe roupas e calçados masculinos – camisas de botões, camisetas, calças e bermudas;

Doe roupas e calçados para crianças e jovens de todas as idades.

Confira abaixo os pontos fixos de coleta em Hortolândia:

1. CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – Rua Joseph Paul Julien Burlandy, 250, Parque Gabriel;

2. CENTRO DE CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE REMANSO – Rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro;

3. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE AMANDA- Avenida Tarsila do Amaral, 640, Jd. Amanda II;

4. CENTRO DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE – Rua Euclides Pires de Assis, 205, Remanso Campineiro;

5. CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO- UNASP – Rua Pastor Hugo Gegembauer, 265, Parque Ortolândia;

6. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS (PARQUE GABRIEL) – AV. Olívio Franceschini, 1015, Parque Gabriel;

7. CRAS JD. AMANDA – Av. Tarsila do Amaral, 540, Jardim Amanda II;

8. IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS – F Duarte da Silva – Rua Waldiva Fernandes Duarte da Silva, 59, Jardim Sumarezinho;

9. PENITENCIÁRIA II DE HORTOLÂNDIA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, s/n, Km 5 – Jardim Novo Ângulo, Hortolândia/SP;

10. PENITENCIÁRIA PI – Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença, Km 5, Nova Boa Vista, Campinas/SP;

11. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA – PALÁCIO DOS MIGRANTES – Rua Profa. Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan;

12. CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA PROF ATALIBA NOGUEIRA – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (Sp-101), Vila Boa Vista, Campinas/SP;

13. SUPERMERCADO MORETE – Av. João Coelho, 361 – Chácaras Fazenda Av. Brasil, 620, Jardim Amanda I;

14. UBS JARDIM ADELAIDE – Rua Osmar Antonio Meira, 300;

15. UBS – JARDIM AMANDA – Av. Brasil, 800, Jardim Amanda II;

16. UBS – TAQUARA BRANCA – Rua Onze De Agosto, 25, Taquara Branca;

17. VILLA FLORA HORTOLÂNDIA – Rosangela – Rua Joaquim Marcelino Leite, 425, Jardim Interlagos;

18. X-PRIME ACADEMIA – R. Líbero Badaró, 391, Jardim do Bosque;

19.FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 1) – Rua José Athanazio Bueno, 260, Jd. Santana;

20. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (Unidade 2)- Rua Alda Lourenço, 353, Remanso Campineiro.

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