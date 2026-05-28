Alunos de Nova Odessa participam da Olimpíada de Matemática Mirim

Prova com 12 questões objetivas mobiliza 2.342 estudantes do 2º ao 5º ano; todos os participantes receberão certificados e medalhistas serão premiados em julho

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Dias 26 e 27 de maio, 2.342 estudantes da rede municipal de ensino de Nova Odessa, do 2º ao 5º ano, participaram da OMASP Mirim, a Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo. Constituída de uma única fase, a prova da tem 12 questões objetivas. A classificação ocorrerá por turma, premiando os medalhistas ouro, prata e bronze. Todos os alunos participantes receberão Menção Honrosa ou Certificados de Participação, reconhecendo a dedicação de cada um.

De acordo com a coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental de Nova Odessa, Mirelle Giordano Santarosa Peccim, a divulgação do gabarito de respostas deverá ocorrer na próxima semana e a premiação está prevista para o mês de julho. Ela explica que a competição tem o objetivo de despertar o interesse pela resolução de problemas, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades essenciais como interpretação, estratégia, autonomia e persistência.

“A OMASP representa uma oportunidade de incentivar a concentração, a confiança e o pensamento investigativo dos alunos diante dos desafios matemáticos. Participar desta iniciativa é uma maneira de valorizar o esforço, o conhecimento e o potencial de cada criança, mostrando que a Matemática pode ser aprendida de forma dinâmica, desafiadora e prazerosa. Ficamos muito felizes com o engajamento das nossas escolas”, afirmou Mirelle.

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