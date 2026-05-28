Atletas da Escola Saltim de Ginástica Artística, que conta com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, representaram o município com destaque no sábado (23), durante a I Etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal de Ginástica Artística Feminina, realizada em Paulínia.

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A equipe americanense teve ótimo desempenho e conquistou importantes resultados na competição. Integrando o quarto grupo do torneio, as ginastas de Americana garantiram medalhas em diferentes aparelhos.

No salto, Luiza Pupio Lara conquistou a medalha de ouro, enquanto Sofia Roland Ferraz ficou com o bronze. Nas paralelas, Luiza voltou ao lugar mais alto do pódio, garantindo mais um ouro para Americana.

Já na trave, Sophia Luzardi Candido conquistou a medalha de prata e Sofia Roland Ferraz somou mais um bronze à campanha da equipe, brilhando também no individual geral ao garantir a medalha de prata.

O grande destaque coletivo veio na disputa por equipes, com a medalha de ouro conquistada pelo quinteto formado por Allana Favaro, Isabella Alves Medrado, Luiza Pupio Lara, Sofia Roland Ferraz e Sophia Luzardi Candido.

A professora e técnica da equipe, Diara Iida, destacou a dedicação das atletas e o desempenho apresentado na competição. “Estamos muito felizes com os resultados conquistados. Ver a equipe ganhando o ouro coletivo e alcançando bons resultados individuais nos deixa muito orgulhosos. As meninas tiveram uma excelente participação e conseguiram colocar em prática tudo o que treinamos. Além das medalhas, valorizamos muito a experiência competitiva e o amadurecimento de cada atleta durante o evento”.

Elogio ao time da Ginástica Artística

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, parabenizou as atletas pela participação e pelos resultados obtidos. “Essas conquistas demonstram o potencial esportivo da nossa cidade e reforçam a importância de continuar incentivando modalidades que formam atletas e cidadãos. Americana vem mostrando sua força em importantes competições, e esses resultados refletem o trabalho sério realizado pelos profissionais e a dedicação das atletas”.

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