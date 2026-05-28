Lesão muscular e ligamentar voltaram ao centro das atenções no futebol internacional às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Nomes como Rodrygo, Éder Militão, Jack Grealish e Hugo Ekitike estão entre os atletas já confirmados fora do torneio por problemas físicos ocorridos na reta final da temporada europeia. Agora, Neymar se tornou dúvida. O cenário reacende a discussão sobre sobrecarga competitiva, prevenção e a importância do diagnóstico por imagem no acompanhamento de atletas de alta performance.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo Dr. Harley De Nicola, médico radiologista, professor doutor da Unifesp e superintendente médico da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem – FIDI, o futebol profissional concentra um perfil de lesões bastante conhecido pela medicina esportiva, principalmente em membros inferiores. “As lesões musculares, ligamentares e tendíneas continuam sendo as mais frequentes no futebol de alto rendimento porque envolvem estruturas submetidas a explosão, aceleração, mudança brusca de direção e contato físico constante”, explica.

Nesse cenário, o diagnóstico por imagem tornou-se uma ferramenta central não apenas na confirmação da lesão, mas também no planejamento terapêutico e na definição do retorno esportivo. “Hoje, a ressonância magnética, o ultrassom musculoesquelético e, em alguns casos, a tomografia computadorizada permitem avaliar extensão da lesão, grau de comprometimento das fibras musculares, edema, inflamação e resposta ao tratamento com muito mais precisão”, explica.

Segundo o médico, exames seriados também ajudam a reduzir o risco de retorno precoce. “Nem sempre a melhora clínica significa cicatrização completa da estrutura lesionada. O acompanhamento por imagem auxilia na tomada de decisão da equipe médica e reduz o risco de recidiva, que é bastante comum em lesões musculares”, acrescenta.

Lesão e Pernas: melhor amigo que exige atenção especial

Estudos nacionais e internacionais ajudam a dimensionar esse cenário. Pesquisa conduzida pela University of South Wales, liderada por Steven Jones (2019), identificou que as regiões mais afetadas em jogadores de futebol são a coxa (23%), o tornozelo (17%) e o joelho (14%). Já levantamento realizado pela Unifesp, conduzido por Quintana (2010) com atletas profissionais brasileiros, apontou que 72,2% das lesões ocorrem nos membros inferiores, sendo 34,5% na coxa, 17,6% no tornozelo e 11,8% no joelho.

Já o estudo desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em análise do Campeonato Brasileiro Série A de 2016 mostrou que 59,3% das lesões registradas ocorreram nos membros inferiores, com predominância das lesões musculares em posteriores de coxa, responsáveis por 59,5% das ocorrências musculares observadas.

Na avaliação do especialista, o calendário esportivo intenso tem influência direta nesse aumento de casos graves. “O corpo do atleta de elite opera constantemente próximo do limite fisiológico. Em temporadas longas, com poucos intervalos de recuperação, existe aumento importante do risco de lesões musculares e sobrecarga articular”, afirma Harley.

Entre os casos mais graves desta temporada está o de Rodrygo, atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior associada a lesão no menisco lateral do joelho direito. Já Éder Militão passou por cirurgia após lesão muscular no bíceps femoral. Outros atletas sofreram rupturas de tendão de Aquiles, lesões ligamentares e rupturas musculares extensas, quadros que frequentemente exigem meses de recuperação e acompanhamento contínuo.

Atletas de final de semana precisam ter cuidado

Além do ambiente esportivo profissional, o especialista alerta que muitas dessas lesões também são frequentes em praticantes amadores. “Existe uma tendência de reprodução da intensidade do esporte de elite sem o mesmo preparo físico, recuperação ou acompanhamento médico. Isso aumenta o risco de lesões graves mesmo em atletas recreativos”, afirma.

A expectativa da medicina esportiva é que o uso crescente de inteligência artificial, análise biomecânica e monitoramento fisiológico contribua para modelos mais preditivos de prevenção nos próximos anos. Ainda assim, o diagnóstico por imagem segue como um dos pilares centrais para avaliação segura, definição terapêutica e preservação da carreira esportiva de atletas de alto rendimento.

Fontes dos estudos citados:

JONES, Steven. Injury patterns in professional football players. University of South Wales, 2019.

QUINTANA, H. et al. Incidência de lesões em atletas profissionais brasileiros. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 2010.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Análise epidemiológica de lesões no Campeonato Brasileiro Série A, 2016.

Sobre Dr. Harley de Nicola: Médico radiologista, professor doutor do Departamento de Radiologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e superintendente médico da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Especialista em diagnóstico por imagem, possui ampla experiência em procedimentos percutâneos guiados por ultrassom, gestão de equipes médicas e coordenação de serviços de imagem.

É membro titular da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular e do Colégio Brasileiro de Radiologia, onde também coordenou Comissão Nacional de Ultrassonografia. Atua ainda na formação de especialistas como coordenador da pós-graduação em ultrassonografia da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem – FIDI, além de participar ativamente de pesquisas, publicações científicas e congressos nacionais e internacionais.

Sobre a FIDI

Fundada em 1986 por médicos professores integrantes do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina – atual Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) –, a FIDI é uma Fundação privada sem fins lucrativos que reinveste 100% de seus recursos em assistência médica à população brasileira, por meio do desenvolvimento de soluções de diagnóstico por imagem, realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão médico-científica, ações sociais e filantrópicas.

Com mais de 2.100 colaboradores e um corpo técnico formado por mais de 500 médicos parceiros, a FIDI está presente em 100 unidades de saúde nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. É a maior empresa especializada em diagnóstico por imagem do Brasil. Em 2025, foram 4,8 milhões de exames realizados – um crescimento de 11% em relação a 2024, entre ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia, raios-X e densitometria óssea. Com soluções customizadas em diagnóstico por imagem, a FIDI oferece serviços de Telerradiologia, Gestão Completa, Consultoria, Educação Médica e Inteligência Artificial.

A Fundação também trabalha na proposição de soluções inovadoras para a saúde pública, como sistema de análise de imagens de tomografia computadorizada por inteligência artificial e participou da primeira Parceria Público-Privada de diagnóstico por imagem na Bahia.

Por duas vezes, a FIDI recebeu o prêmio Referências da Saúde 2019 e 2020, na categoria Qualidade Assistencial, e por três vezes foi medalhista em desafios internacionais de aplicação de inteligência artificial no diagnóstico por imagem, propostos na conferência anual da Sociedade Norte-Americana de Radiologia, considerado o maior congresso do setor no mundo. Ao final de 2020, a Central de Laudos da FIDI obteve a certificação ISO 9001:2015 de Gestão da Qualidade e em 2023 renovou a certificação, pela International Organization for Standardization e, em 2021, recebeu o selo de “Excelente Empresa Para se Trabalhar” (GPTW).

Desde 2014 a FIDI atua no projeto da carreta-móvel ‘Mulheres de Peito’, parceria com o Estado de São Paulo, que oferece exames gratuitos de mamografia. Já são mais de 300 municípios atingidos, cerca de 300 mil mamografias, 7 mil ultrassons, 700 biópsias, e mais de 3 mil mulheres encaminhadas.