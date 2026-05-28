De olho no voto- O cientista social Aurelio Maranha levanta um debate que não pode ser ignorado em ano de eleições presidenciais: Precisamos Falar Sobre Política. Título de seu novo livro, o autor apresenta informações essenciais para o exercício da cidadania, como os conceitos de poder, soberania e justiça, além das maneiras como diferentes governos se estabelecem e se legitimam na contemporaneidade.

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Com uma abordagem leve e didática, como se estivesse contando histórias entre amigos, o escritor percorre nomes fundamentais da filosofia e da Ciência Política. Ele introduz figuras centrais como Platão e Aristóteles, passa por pensadores como Maquiavel, Thomas Hobbes, Pierre-Joseph Proudhon, Karl Marx e Friederich Engels, e chega aos dias atuais com Max Weber, John Rawls, Ludwig von Mises, João Ubaldo Ribeiro e Byung-Chul Han.

Além de discorrer sobre as principais teorias, a publicação conecta política à economia para mostrar como as decisões das figuras de autoridade interferem no cotidiano da população. Lei de oferta e procura, inflação e impostos são termos que aparecem todos os dias nos veículos de comunicação, mas que se aproximam do leitor neste livro quando o cientista social retrata a relação direta entre a ação dos governantes e seus impactos financeiros na população.

À medida que explica questões-chave do campo de saber, Aurelio Maranha utiliza como norte o liberalismo clássico, que posiciona a liberdade individual como valor inegociável e inviolável frente ao estado. Amparado nas ideias de Ludwig von Mises, o escritor faz críticas ao autoritarismo, ao totalitarismo e a regimes comunistas vigentes na atualidade.

Para superar obstáculos tão profundamente enraizados, é essencial cultivar a empatia e uma comunicação livre e aberta. A liberdade de expressão e a atuação responsável dos meios de comunicação são condições essenciais e poderosas na luta contra a desinformação. A partir daí, construir pontes entre pessoas com visões divergentes pode se tornar uma possibilidade. (Precisamos Falar sobre Política, p. 114)

Com um olhar profundo para os acontecimentos contemporâneos, o escritor também traça uma associação entre as dicotomias dos discursos contemporâneos e as desinformações que circulam nas redes sociais. Porém seu olhar não é completamente negativo: de acordo com ele, apesar de existir uma manipulação algorítmica, o mundo digital proporciona um diálogo mais livre e se torna uma ferramenta poderosa para supervisionar as decisões dos governantes.

Entre críticas, análises e elucidações, o livro busca conceder as ferramentas necessárias para que as pessoas possam se perceber como cidadãos capazes de transformar a política e de preservar a democracia. “A obra é um convite à reflexão crítica, à busca incansável pela verdade e à superação das dicotomias simplistas que hoje fragmentam o nosso diálogo”, conclui Aurelio Maranha.

FICHA TÉCNICA Voto jovem

Título: Precisamos Falar sobre Política

Autor: Aurelio Maranha

Editora: Diálogo Freiriano

ISBN/ASIN: 978-65-83908-51-3

Páginas: 122

Preço: R$ 40,80 (físico) e R$ 7,87 (e-book)

Onde encontrar: Amazon e Loja da Editora Diálogo Freiriano

Sobre o autor: Formado em Ciências Sociais, Aurelio Maranha possui especialização em Marketing e construiu uma trajetória marcada pela articulação entre educação e atuação no setor empresarial. Entre 1982 e 1995, lecionou Sociologia, Antropologia e Política nas faculdades de Franca, incluindo a Unifran e o Uni-Facef, contribuindo para a formação crítica de diversos estudantes.

Após sua atuação acadêmica, seguiu carreira no meio corporativo, onde consolidou sua experiência na área comercial. O autor também atuou como Diretor Comercial da Yamaha Motor do Brasil. Agora ele lança Precisamos Falar sobre Política, obra que propõe uma introdução acessível e reflexiva à Ciência Política.