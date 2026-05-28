Pastor Miguel Pires propõe ampliação do programa “Esporte e Lazer na Cidade”

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana alterando a lei municipal nº 6.014/2017, que criou o programa “Esporte e Lazer na Cidade”. A proposta tem como objetivo ampliar o horário de atuação do projeto para incluir também feriados.

Na justificativa, o autor aponta que as atividades desenvolvidas já possuem ampla adesão da população, demonstrando sua efetividade e relevância social. Para Pastor Miguel, a ampliação do funcionamento para os feriados representa uma medida de grande interesse público, permitindo maior aproveitamento da infraestrutura já existente e ampliando o acesso da população ao esporte e ao lazer.

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De acordo com o parlamentar, a expansão do programa pode proporcionar benefícios sociais de integração entre a comunidade. “A medida contribui ainda para a valorização dos espaços públicos, o fortalecimento das políticas de prevenção em saúde e a promoção do bem-estar coletivo, alinhando-se aos princípios de eficiência administrativa e de promoção da qualidade de vida dos moradores”, comenta.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

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