DAE de Santa Bárbara amplia água com 4 novos reservatórios

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue ampliando o sistema de abastecimento de água do município com a conclusão e a integração de quatro novos reservatórios de água tratada. As estruturas foram projetadas para atender à demanda dos novos loteamentos residenciais instalados nas regiões das zonas sul e leste, além de ampliar e garantir a segurança hídrica de todo o sistema de distribuição local.

Os novos tanques compõem os recém-concluídos sistemas Jacyra e Solaris, loteamentos localizados próximos a antiga Usina de Cillo. Somados, os reservatórios acrescentam 3,75 milhões de litros de água à capacidade total de armazenamento do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O sistema de abastecimento do Jacyra conta com 1,25 milhão de litros de água tratada, sendo um tanque elevado com capacidade para 250 mil litros e um apoiado com capacidade para 1 milhão de litros. Já no Solaris, a capacidade total é de 2,5 milhões de litros de água armazenadas em um tanque elevado de 500 mil litros e um apoiado de 2 milhões de litros.

As novas estruturas representam um avanço na infraestrutura da cidade sem gerar ônus aos cofres públicos. Os reservatórios foram executados integralmente pelos empreendimentos imobiliários como contrapartida exigida pelo município para a aprovação dos loteamentos.

A entrega dos sistemas Jacyra e Solaris atende às diretrizes de planejamento urbano da cidade. Além de viabilizar o fornecimento para as novas moradias, o volume adicional fortalece a pressão e a distribuição de água tratada para os bairros já existentes na zona sul e parte da zona leste, trazendo mais segurança e estabilidade ao abastecimento diário da população.

Leia Mais notícias da cidade e região