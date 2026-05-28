A Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste- Câmara SB- realiza, no próximo dia 3 de junho, às 19h, um encontro da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família voltado à conscientização e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento, idealizado pelo vereador Lúcio Donizete, será aberto ao público e acontecerá no plenário do Legislativo barbarense.

A iniciativa pretende ampliar o debate sobre prevenção, acolhimento e fortalecimento da rede de proteção à infância e à adolescência, reunindo autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil.

Participam do encontro Felipe Neves, secretário das Famílias de São Carlos, e Karina Queiroz, diretora executiva do Instituto Teckids. Os convidados irão abordar ações de conscientização, mecanismos de prevenção e políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Segundo os organizadores, a proposta é estimular a participação da comunidade em um tema considerado sensível e urgente, reforçando a importância da denúncia e da atuação integrada entre poder público, escolas, famílias e instituições sociais.

O encontro integra as ações da Frente Parlamentar em Prol da Vida e da Família e busca fortalecer iniciativas voltadas à defesa da infância e ao enfrentamento da violência sexual contra menores.

O evento é gratuito e aberto à população.

Serviço- Câmara SB:

Conscientização e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

3 de junho

19h

Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste