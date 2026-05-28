Centenas de pessoas participaram, no último domingo (24), de mais uma etapa do evento esportivo Esporte e Bem-Estar XI, realizado em Sumaré. A programação teve início às 7h, com largada no Centro Esportivo Vereador José Pereira, reunindo atletas, famílias e amantes da atividade física.

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Promovido pelo Instituto Eco Ambiental e Social (IEAS), com apoio da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento teve como principal objetivo incentivar a prática esportiva e a adoção de hábitos saudáveis.

A programação contou com três modalidades: corrida de 5 quilômetros, corrida de 10 quilômetros e caminhada de 5 quilômetros, atraindo participantes de diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento físico.

Corrida além das centenas

Os inscritos nas provas de corrida de 5 km e 10 km receberam um kit composto por camiseta, número de peito, chip de cronometragem, gym bag, boné ou viseira, medalha e barra de cereal. Já os participantes da caminhada de 5 km ganharam medalha, camiseta, gym bag, boné ou viseira e barra de cereal.

Além das atividades esportivas, o público também teve acesso a uma estrutura de atendimento voltada à promoção da saúde e do bem-estar. Durante o evento, profissionais da área da saúde realizaram aferição de pressão arterial, sessões de quick massage (massagem rápida), além de avaliações física e nutricional.