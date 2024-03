A Elevatória vai ter muita água

O DAE (Departamento de água e Esgoto) de Americana iniciou a construção da alvenaria da casa de bombas, seguindo o cronograma de obras da estação elevatória no Centro de Reservação de Água da Cidade Jardim (CR-6), na Avenida de Cillo, esquina com a Rua Catanduva.

As equipes já executaram a fundação e o estaqueamento, e também iniciaram a tubulação de chegada dentro da casa de bombas.

A elevatória funcionará como um “booster”, uma estação para ampliar a pressurização do sistema de abastecimento da região. O conjunto será formado por um barrilete, quatro motobombas, além de painéis elétricos e eletrônicos (inversores de frequência) que serão operados remotamente.

“As obras seguem num ritmo acelerado, dentro do esperado, para em breve essa elevatória aumentar a pressão da água e atender, principalmente, a parte alta da Cidade Jardim”, explica o superintendente do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

O CR-6 abastece também os bairros Mathiensen, Jardim dos Lírios, São José e Niels Nielsen. O Centro de Reservação tem capacidade para armazenar até 2,5 milhões de litros de água.

