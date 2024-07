"Olhar para o futuro e nunca esquecer as próprias raízes". Elis Justi faz jus ao mantra que carrega e grava o segundo projeto audiovisual intitulado "Elis Justi – Na Roça". Dele nasceram 10 faixas e neste primeiro lançamento, o público conhecerá 'Biscoito', carro-chefe, incluindo o clipe exclusivo no YouTube ASSISTA, 'Debaixo da Cama' – com a participação de Vitor & Vitória, 'Turma do Fundão' e o medley de 'Nem Dormindo Consigo Te Esquecer' e 'Amor Rebelde'.

"Assim que ouvi 'Biscoito' tive a certeza de que ela deveria fazer parte de 'Na Roça'. 'Turma do Fundão', em especial, tem muito do country americano, que eu amo. 'Debaixo da Cama', é uma música muito, muito forte mesmo e tem a participação dos irmãos Vitor & Vitória, cujo DNA musical dispensa apresentações. O medley é a minha paixão, são músicas que eu cantava junto com meu pai e ouvia ele cantando. Ela traz um sentimento mais aflorado. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por 'Elis Justi – Na Roça' assim como eu me apaixonei", diz a cantora.

Em “Na Roça”,Elis retornouàs próprias origens para escrever mais um capítulo da sua história. Na cidade de Cerqueira César, interior de São Paulo, recebeu apenas amigos, fãs e convidados para registrar o novo disco.

"É um marco na minha carreira, uma etapa importante e que traz muito de mim, já que ele me traz memórias afetivas muito grandes", completa.

Dona de uma força descomunal, Elis Justi, como era de se esperar, brilhou e logo na primeira canção mostrou a que veio. Lindamente, interpretou 10 músicas, sendo sete inéditas, uma releitura e três medleys.

Um camping de composição foi preparado antes do registro para que resultasse em novas apostas, como “Turma do Fundão”, “Me Libertando”, “Debaixo da Cama” e “Dá Licença”. Também no time das inéditas, as eleitas “Biscoito” e “Balde de Choro”. “Aproveita”, que já faz parte do repertório de Elis Justi, com uma excelente campanha, somou ao repertório do disco, sendo ela a música mais tocada em todo o estado do Paraná.

Os medleys vieram divididos em três faixas: “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”/”Amor Rebelde”, “Cowboy de Rodeio”/ “Nascemos Para Cantar” e “O Astronauta de Mármore”/ “Ai Ai” (Banho de chuva).

“Sou sertaneja de alma e coração. Carrego comigo a essência desse gênero que fala tanto sobre a minha história e minhas origens. Também escolhi algumas canções que ouvia com meu pai, para que de alguma forma ele tivesse comigo neste DVD. O country, claro, não poderia faltar e vieram ‘Cowboy de Rodeio’ e ‘Nascemos Para Cantar’. Minha trajetória é lembrada nos meus tempos de banda baile, com ‘Astronauta de Mármore’ e ‘Ai Ai’. É um disco que musicalmente foi um grande acerto, é revisitar meus caminhos e resumi-los em um projeto que tem tudo para dar certo“, explica Elis.

“Elis Justi – Na Roça” tem a direção executiva da Top Music e a produção de Marcelo Cheba.

