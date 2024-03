Espetáculo Via Crucis – 25 anos: Sexta-Feira Santa é o dia mais esperado pelo público

O feriado da Sexta-Feira Santa é o dia mais esperado pelo público. O Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste orienta os espectadores que cheguem antes para reservar um bom lugar nas arquibancadas. Os portões de acesso são abertos todos os dias às 18 horas. Em caso de chuvas durante a peça, a organização cessará a apresentação em virtude da segurança do elenco, produção e público e conduzirá os presentes em segurança.

As encenações do mais consolidado espetáculo teatral do interior do Estado de São Paulo seguem até Domingo de Páscoa (31), sempre às 20 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Os espectadores também poderão prestigiar a edição no conforto de suas casas. A sessão deste sábado (30) do Espetáculo, com início às 20 horas, será transmitida ao vivo pelo YouTube www.youtube.com/espetaculoviacrucis pela patrocinadora SOS Telecom. A transmissão é gratuita, livre para todas as idades e ficará gravada no canal.

A 25ª edição do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da TRBR e Supermercados Pague Menos, apoio da Indústrias Romi, Tivoli Shopping e Unimed Santa Bárbara Americana, produção cultural da Associação Grupo Travessia de Atividades Sociais e Artísticas de Santa Bárbara d’Oeste e media partner EPTV e Todo Dia.

“A 25ª edição do Via Crucis conta com muito talento de todos os envolvidos no espetáculo, uma história de amor ao próximo, que marcou a humanidade. Parabenizo todo o projeto por dois aspectos fundamentais: o empenho dos artistas e a produção realizada. A qualificação desse espetáculo passa fundamentalmente por isso”, comentou o prefeito Rafael Piovezan. “Santa Bárbara d’Oeste caminha a passos largos para cada vez mais se tornar um polo da Cultura no Estado de São Paulo. E esse é um degrau que a gente vai subindo ano após ano. Os 25 anos de história do Via Crucis são o maior exemplo disso”, afirmou o prefeito.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, o Espetáculo Via Crucis é um dos exemplos do crescimento cultural que o Município de Santa Bárbara d’Oeste teve ao longo dos últimos anos. “Ele nasce pequeno, com pouca estrutura, e hoje se transformou em um dos maiores espetáculos a céu aberto do Estado, atraindo pessoas de diferentes regiões e se consolidando como uma produção com potencial turístico. Para celebrar os 25 anos do Via Crucis montaremos a maior estrutura que o Espetáculo já teve com o intuito de acomodar nosso público e garantir uma experiência única e emocionante”, explicou.

Entrevistas

A Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz realizou entrevistas especiais ao vivo com o elenco da edição conduzidas pelo repórter Silvio Medeiros. Os programas poderão ser conferidos no site www.santabarbarafm.com

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

Os motoristas poderão estacionar no bairro Residencial Dona Margarida. O trajeto para o recinto é pela Rua José Mathias Filho, em seguida, via Rua Maria Luiza Petrini Margato com destino a rua do Complexo, a Rua Aristeo Carlos Pereira, que estará para o evento em sentido único. Após a apresentação, a saída será somente pela Rua Aristeo Carlos Pereira sentido Rodovia SP-135 – Margarida da Graça Martins.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento gratuito

O estacionamento é gratuito e nas ruas Aristeo Carlos Pereira, em frente ao Complexo Usina, e Maria Luzia Petrini Margato. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste informa que cobrança de estacionamento é um ato indevido e não foi organizada pelo Espetáculo Via Crucis. Queixas podem ser registradas no 190 da Polícia Militar ou ao procurar por agentes da Guarda Civil Municipal – que realizarão serviço de ronda pelo bairro e nos arredores do recinto do evento. Vale ressaltar que a organização do Espetáculo Via Crucis não compactua com esta prática.

Alimentação

A Praça de Alimentação no recinto do Complexo Usina Santa Bárbara ficará por conta dos foodtrucks: Família Bueno Pastéis, Trattoria Il Volo, Lancholet e House Açaí.

Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o Espetáculo contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em espaço reservado em frente à arena, além das sessões da encenação em libras e audiodescrição mediante preenchimento do formulário no site https://culturasbo.com/espetaculoviacrucis A estrutura do Complexo Usina conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes.

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 (Rodovia Dona Margarida da Graça Martins) no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Segurança

O evento é equipado com catraca e câmeras, além de amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas, atendendo a Lei Municipal nº 3191/2010.

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Por fim, não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Serviço:

Espetáculo Via Crucis • 25ª edição

De 26 a 31 de março de 2024, sempre às 20 horas

Local: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP)

Entrada gratuita

Redes sociais:

Instagram (instagram.com/espetaculoviacrucis)

Facebook (facebook.com/espetaculoviacrucis)

Youtube (www.youtube.com/espetaculoviacrucis)