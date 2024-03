Mobilização Passos que Salvam divulga curso gratuito para profissionais de saúde

A Mobilização Passos que Salvam de Americana está divulgando que foram abertas as inscrições para a nova turma EAD da Capacitação Virtual: Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil, uma realização do Hospital de Amor.

O curso é gratuito, voltado principalmente para profissionais da área da saúde, e composto por sete módulos sobre os sinais e sintomas dos diferentes tipos de câncer desta faixa etária, com carga horária total de 15 horas.

– As inscrições estarão disponíveis até o dia 05/04/2024.

– As aulas terão início no dia 15/04/2024 (o participante receberá todas as instruções via e-mail).

– O aluno terá 30 dias para finalizar o curso.

– Ao final do treinamento, o profissional receberá o certificado de conclusão.

– Público-alvo:

Agentes Comunitários de Saúde

Assistente social

Biomédico

Dentista

Enfermeiro

Estudante de enfermagem

Estudante de medicina

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Nutricionista

Professores

Psicólogo

Técnico de enfermagem

Terapeuta Ocupacional

Para participar, o interessado deve acessar: hospitaldeamor.com.br/sinaissintomas