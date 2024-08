E-commerce aposta em etiquetas inteligentes para ampliar eficiência operacional e segurança nas entregas

O comércio eletrônico é um mercado cada vez mais competitivo, onde o preço, rapidez e precisão nas entregas são fatores decisivos para a escolha final dos consumidores. Com a crescente importância de investir em processos logísticos que agreguem também rastreabilidade, uma característica que faz toda a diferença em datas como o Natal e Black Friday, o uso de etiquetas inteligentes, como o RFID, têm permitido que diferentes negócios agreguem ainda mais eficiência operacional e segurança em seus processos de vendas online.

É o que explica Alexsandro Franco, especialista de desenvolvimento de novos negócios para etiquetas inteligentes (RFID) da Avery Dennison. De acordo com o executivo da companhia, a rastreabilidade e a gestão precisa dos estoques estão entre os principais ganhos oferecidos pela adoção de tecnologias como RFID (identificação por radiofrequência).

“A aplicação de RFID nas embalagens dos produtos, oferecidos pelos mais variados segmentos de e-commerce, permite que cada item tenha uma identidade digital exclusiva. Por meio dessa estratégia, é possível agregar transparência ao longo de todo o processo de compra e venda, desde o estoque e seu gerenciamento até o acompanhamento em tempo real e entrega do produto ao consumidor final. As compras se tornam mais seguras e os negócios mais eficientes”, destaca o executivo.

Ainda de acordo com Franco, o uso de etiquetas inteligentes com RFID auxilia, sobretudo, nos processos de inventário realizados pelas empresas que efetuam vendas online, já que facilitam a automação e a precisão deste processo, reduzindo a necessidade de contagem manual e minimizando os erros humanos.

“Com essas etiquetas reunindo informações únicas sobre cada produto, os leitores de RFID captam automaticamente esses dados e os transmitem para o sistema de gestão de estoque. A partir desse ponto, é possível fazer uma rápida comparação entre eles e os registros de movimentação do sistema, ajustar o que for necessário e obter os valores reais de contagem dos itens”, aponta.

Soluções eficientes e sustentáveis para o e-commerce

Alinhando eficiência e sustentabilidade às operações do e-commerce, Keyse Ramalho, gerente de desenvolvimento de negócios da Avery Dennison, destaca a demanda das empresas pela adesão de soluções eficientes e sustentáveis, que agilizam a identificação de produtos e que também tragam as premissas da economia circular.

Nesse sentido, a nova solução autoadesiva Linerless, que dispensa o uso de liner – os protetores das etiquetas – se destaca por oferecer alta eficiência e produtividade, além de reduzir o desperdício e o descarte de materiais durante o processo de etiquetagem, em ambientes logísticos variados.

“Nesse contexto em que o comércio eletrônico está em constante crescimento, os autoadesivos linerless são uma resposta à necessidade de reduzir os resíduos dessas operações. Com essas características, essas soluções também diminuem a pegada de carbono e de água, utilizada na produção das embalagens, e mitigam a sobrecarga dos aterros. O produto ainda garante a melhoria de produtividade a muitas indústrias que utilizam etiquetas com informação variável e que demandam nitidez para a leitura correta, especialmente o código de barras, algo bastante comum na vertente do e-commerce” conclui Keyse.