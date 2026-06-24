Gratuito, Heisei Conecta será realizado no dia 30 de julho e terá programação voltada sobre gestão de condomínios

As tendências e boas práticas para aumentar a eficiência na gestão de condomínio são o tema do Heisei Conecta Síndicos, evento gratuito que será realizado em Sumaré, no dia 30 de julho. Idealizado pelo Grupo Heisei, empresa de Sumaré especializada em administração de condomínios, o evento tem o objetivo de promover a integração, a troca de experiências e o fortalecimento das conexões entre síndicos, parceiros e profissionais do setor condominial.

Nesta primeira edição, o evento terá como eixo central o conceito Triple Bottom Line, também conhecido como Tripé da Sustentabilidade, que propõe uma visão de gestão baseada em três pilares: pessoas, planeta e lucro. No contexto condominial, o conceito será traduzido para uma abordagem prática voltada à convivência, sustentabilidade e valorização patrimonial.

“A proposta é ampliar a discussão sobre gestão condominial para além dos temas tradicionais, trazendo reflexões sobre o papel do síndico diante das novas formas de morar, das tecnologias aplicadas aos condomínios, dos desafios de convivência e da necessidade de tornar os empreendimentos mais sustentáveis e preparados para o futuro”, explica Selma Koshoji, diretora do Grupo Heisei.

O encontro será no Novo Cotton Eventos. A programação do evento terá início às 17h com o credenciamento dos participantes e um happy hour de boas-vindas. Na sequência, às 18h, será realizado um momento de networking estratégico.

Um dos destaques do evento será o painel de debate com síndicos e profissionais convidados. O espaço permitirá a troca de experiências sobre os desafios da administração condominial.

Outro destaque da programação é a participação do consultor Rodrigo Ruiz, que ministrará uma palestra sobre ações que podem contribuir para o fortalecimento da imagem do gestor e para a conquista da confiança dos condôminos, fundamentais para quem almeja uma reeleição.

“Mais do que um encontro de relacionamento, o Heisei Conecta chega para reforçar o compromisso da Heisei Condomínios com a valorização dos síndicos, oferecendo oportunidades de atualização e geração de conexões que contribuem para uma gestão condominial cada vez mais profissional e eficiente”, afirma Selma Koshoji. As inscrições para o evento serão abertas no início de julho.

Serviço:

Heisei Conecta

Quando: 30 de julho, quinta-feira.

Horário: 17h às 21h.

Local: Novo Cotton Eventos – na Rua Primo Ângelo Marson, 88, Parque Ongaro, Sumaré.

Evento gratuito