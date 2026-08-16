Mais de 336 mil pessoas foram diretamente afetadas por desastres climáticos no Brasil em 2025, ano marcado por chuvas intensas, inundações, secas severas, ondas de calor, ciclones e tornados. Os danos materiais registrados chegaram a aproximadamente R$2,9 bilhões.

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Os dados fazem parte do relatório “ Estado do Clima, Extremos de Clima e Desastres no Brasil em 2025 ;”, elaborado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O documento, divulgado em fevereiro de 2026, aponta que 2025 esteve entre os anos mais quentes já registrados no planeta. No Brasil, as temperaturas permaneceram acima da média histórica em grande parte do território, apesar da atuação de uma La Niña de baixa intensidade, fenômeno que normalmente contribui para a redução das temperaturas.

O cenário foi marcado por contrastes. Enquanto as regiões Sul e Sudeste enfrentaram chuvas intensas, inundações, tornados e ciclones, áreas da Amazônia, do Centro-Oeste e do Sudeste sofreram com secas prolongadas e redução dos níveis dos rios e reservatórios.

Região Norte concentrou maior número de atingidos

A Região Norte registrou mais de 202 mil pessoas diretamente afetadas por eventos hidrometeorológicos em 2025, a maior concentração de danos humanos entre as regiões brasileiras. O ano começou com níveis baixos nos rios Negro, Solimões e Madeira, ainda como reflexo da seca extrema provocada pelo El Niño de 2023 e 2024. Ao longo dos meses seguintes, porém, episódios de chuvas intensas e inundações passaram a provocar prejuízos em diferentes estados.

No Acre, o rio Acre atingiu 14,34 metros em março, ultrapassando a cota de transbordamento e provocando inundações no oeste do estado. O nível voltou a subir de forma acentuada em dezembro.

No Amazonas, Manacapuru registrou 5.202 pessoas feridas ou afetadas por inundações em junho. No município de Beruri, 4.039 pessoas ficaram desabrigadas em julho. Apesar da recuperação de parte das bacias amazônicas ao longo do ano, o rio Negro terminou 2025 em condição de seca moderada.

Além dos 336 mil

Belterra registrou prejuízo de R$ 356 milhões

O município de Belterra, no oeste do Pará, apresentou os maiores prejuízos econômicos públicos do Brasil relacionados a um episódio de chuva extrema em março de 2025. Somente os gastos com assistência médica, saúde pública e atendimentos de emergência foram estimados em aproximadamente R$356 milhões.

Os valores foram reunidos a partir de informações declaradas por municípios que tiveram situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pela União. Os impactos registrados em Belterra contribuíram para elevar os prejuízos sociais e econômicos associados aos eventos extremos na Região Norte.

Chuvas e inundações atingiram diferentes regiões

Os primeiros meses de 2025 foram marcados por fortes chuvas em vários estados. Em janeiro, eventos extremos deixaram sete mortos em Pernambuco e 12 vítimas fatais na Região Metropolitana do Vale do Aço, em Minas Gerais. Florianópolis, em Santa Catarina, acumulou mais de 350 milímetros de chuva em três dias.

Na cidade de São Paulo, foram registrados 125,4 milímetros de precipitação em 24 de janeiro, o terceiro maior volume diário desde 1961. Os alagamentos e danos na rede elétrica deixaram cerca de 180 mil pessoas sem energia.

O Rio Grande do Sul enfrentou eventos repetidos ao longo do ano. Em junho, inundações afetaram 120 municípios, enquanto novos episódios de chuvas intensas ocorreram em agosto e dezembro. Segundo o relatório, as chuvas foram responsáveis pela maior parte das mortes associadas a desastres climáticos no país, correspondendo a 86% dos óbitos registrados em eventos extremos.

Brasil enfrentou sete ondas de calor

O país registrou sete ondas de calor em 2025, concentradas principalmente no verão, no início da primavera e no final de dezembro. Em 4 de fevereiro, o município de Quaraí, no Rio Grande do Sul, atingiu 43,8 °C, a maior temperatura registrada no Brasil durante o período.

Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, chegou a 42,1 °C em janeiro, enquanto Cuiabá, em Mato Grosso, registrou 41,4 °C durante uma onda de calor em setembro.

No dia 25 de dezembro, o Rio de Janeiro atingiu 40,1 °C. Em São Paulo, os termômetros marcaram 37,2 °C no dia 28 do mesmo mês, a maior temperatura para dezembro em 64 anos de registros. No estado do Rio de Janeiro, mais de 2 mil atendimentos médicos foram realizados no final de dezembro por problemas relacionados às altas temperaturas.

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