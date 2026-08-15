Grupo Mandic abre inscrições para Vestibular em Medicina 2027

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O Grupo Mandic abre nesta segunda-feira, 10/08, as inscrições para o Vestibular Unificado em Medicina, com vagas para ingresso no primeiro semestre de 2027 nas unidades de Campinas, Araras, Limeira, no estado de São Paulo (SP), e na Faculdade de Medicina do Sertão, em Arcoverde (PE). Ao todo, serão disponibilizadas 380 vagas. As provas serão realizadas em duas modalidades: presencial e on-line, nos dias 17/10/2026 para a Faculdade de Medicina do Sertão, em Arcoverde (PE) e no dia 18/10/2026, na Mandic de Campinas (SP), Araras (SP) e Limeira (SP). O processo seletivo é unificado, cabendo ao candidato escolher a unidade de sua preferência e a modalidade da prova no ato da inscrição. A prova on-line acontecerá no dia 21/10/2026.

Em Campinas, são 174 vagas disponíveis, sendo: 87 para prova presencial e 87 para a prova on-line.

Na unidade de Araras, são oferecidas 82 vagas, sendo 41 para a prova presencial e 41 para os que vão concorrer à prova on-line. Em Limeira, a Mandic oferece 36 vagas, sendo 18 para a prova presencial e 18 para a prova on-line.

Para a Faculdade de Medicina do Sertão (FMS), em Arcoverde, são 88 vagas, sendo 41 para a prova presencial e 41 para a prova on-line.

As inscrições para a Mandic Campinas, Araras e Limeira devem ser feitas pelo site (Link) até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 09/10/2026. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 para todas as unidades.

Para os candidatos que optarem pela prova presencial, é necessário assinalar a cidade no ato da inscrição. A prova será aplicada no dia 18/10/2026, nas seguintes cidades: Campinas-SP, Araras-SP, Limeira-SP, São Paulo-SP, Brasília-DF, Curitiba-PR, Ribeirão Preto-SP, Cuiabá-MT, Goiânia-GO, Campo Grande-MS, conforme opção feita no momento da inscrição.

Já os interessados em concorrer às vagas na Faculdade de Medicina do Sertão (FMS) devem fazer a inscrição pelo site (Link). A prova presencial será aplicada nas cidades de Arcoverde-PE, Fortaleza-CE, Recife-PE, Garanhuns-PE, Maceió-AL, no dia 17/10/2026.

A prova on-line para todas as faculdades ocorre no dia 21/10/2026, às 18h00, horário de Brasília.

O resultado final do processo seletivo de todas as Unidades será divulgado no dia 26/10/2026, nos sites www.slmandic.edu.br e www.medicinadosertao.com.br.

O início das aulas está previsto para 1º de fevereiro de 2027.

Serviço:

Vestibular Unificado de Medicina Mandic e FMS 2027

Unidades de Campinas, Araras, Limeira e Arcoverde

Inscrições: até às 23h59 do dia 09/10/2026

Valor da inscrição: R$ 250,00

Data da prova presencial FMS: 17/10/2026

Data da prova presencial Mandic: 18/10/2026

Horário prova presencial para ambas: abertura dos portões: 12h30 – fechamento: 13h30

Data de prova on-line: 21/10/2026

Horário: 18h00

Sobre o Grupo Mandic

O Grupo Mandic é uma instituição de referência nacional em educação e saúde, reconhecida pela excelência acadêmica, forte produção científica, inovação e impacto social, com atuação consolidada na formação de profissionais nas áreas de Medicina e Odontologia.

O Grupo reúne instituições de ensino superior com cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e no exterior, contando com infraestrutura de ponta, laboratórios de última geração, clínicas-escola, cenários de prática em hospitais próprios e conveniados, e Unidades Básicas de Saúde, além de laboratórios de simulação realística e ambientes de inovação. A formação prática dos alunos ocorre desde os primeiros anos, aliada a atividades de pesquisa, extensão e prestação de serviços à comunidade.

As instituições do Grupo Mandic são avaliadas positivamente pelo Ministério da Educação (MEC), com destaque para a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas, que figura há 15 anos consecutivos entre as dez melhores instituições de ensino superior do país, segundo o Índice Geral de Cursos (IGC – MEC), oferecendo graduação e pós-graduação em Medicina e Odontologia, com nota 5 em todas as avaliações.

As faculdades de Medicina localizadas em Araras (SP) e Limeira (SP), e a Faculdade de Medicina do Sertão (FMS), em Arcoverde (PE), também têm seus cursos de Medicina avaliados com nota 5 pelo Ministério da Educação.

O Grupo Mandic mantém ainda uma rede de unidades de pós-graduação no Brasil e em Portugal, reforçando seu compromisso com a educação continuada e com a qualificação de profissionais da saúde.

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