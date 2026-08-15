Secretaria de Esportes da PMNO inicia neste domingo a 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol

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A bola vai rolar nos gramados de Nova Odessa, com a 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol 2026 da Secretaria Municipal de Esportes. A abertura, neste domingo (16/08), terá oito partidas, que ocorrerão simultaneamente nos campos do São Manoel, Triunfo, Vila Azenha e Guarapari – às 8h e 10h, respectivamente. Com entrada gratuita, a competição deve movimentar as torcidas da cidade.

A data do pontapé inicial e do calendário de jogos foram definidos com dirigentes e representantes dos clubes em reunião realizada no auditório do Paço Municipal. Na ocasião, foram discutidas as tratativas a respeito da competição, como regulamento, divisão dos grupos e a tabela.

O torneio, neste ano, reúne 18 equipes – distribuídas em quatro grupos. De acordo com o regulamento, duas equipes de cada grupo se classificam para as quartas de final. “Daremos início ao Campeonato Amador 3ª Divisão neste domingo. O Amador é sempre sucesso em Nova Odessa. Então, aproveito para convidar a população para prestigiar os jogos e torcer pelos times”, destacou o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

Quem também deixa um recado é o adjunto da pasta, José Henrique de Carvalho. “Faço minhas as palavras do Angelo, e deixo o convite aos novaodessenses para que prestigiem os jogos do Amador. Os resultados dos jogos podem ser acompanhados pelo aplicativo Copa Fácil, que além de garantir uma melhor organização das tabelas, gera informações rápidas ao término de cada partida. O aplicativo traz uma logística completa, com classificação, saldo de gols, número de cartões distribuídos por rodada e etc”.

Confira os jogos da 1ª rodada.

Grupo A

Campo São Manoel: Império x Ibis, às 8h

Campo São Manoel: D Carvalho x Ypê Madri, às 10h

Grupo B

Campo do Triunfo: Valhala FC x Marajoara FC, às 8h

Campo do Triunfo: Juventus Base x E.C. Amizade, às 10h

Grupo C

Campo Vila Azenha: Grêmio Prudente x Bharbara SC, às 8h

Campo da Vila Azenha: Vila Nova x Biralatas, às 10h

Grupo D

Campo Guarapari: Racing x Las Palmas, às 8h

Campo Guarapari: União Santa Luiza x Internovaodessense, às 10h

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