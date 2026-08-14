CCZ de Americana realiza mutirão de castrações entre os dias 20 e 29 de agosto

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O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Americana, vinculado à Secretaria de Saúde, realiza um mutirão de castrações gratuitas de cadelas e gatas entre os dias 20 e 29 de agosto (exceto no dia 23), na sede do serviço, localizada na Avenida Heitor Siqueira, nº 1.520, região da Praia Azul. Os tutores interessados devem entrar em contato com o CCZ pelos telefones (19) 3467-1187 e (19) 3467-2344 para agendar o procedimento.

As castrações serão destinadas apenas às fêmeas (cadelas e gatas) com idade entre 6 meses e 9 anos, que não estejam prenhas, no cio ou amamentando. Os tutores devem ser residentes de Americana e apresentar, no dia do procedimento, comprovante de endereço nominal. Após o agendamento por telefone, a equipe do CCZ encaminha as orientações pré-operatórias via WhatsApp.

Os serviços serão realizados em uma unidade móvel, que deve ser deslocada para outras regiões do município nos próximos meses. Nesta ação no CCZ, a previsão é castrar 635 animais, que também vão receber o microchip de identificação. O investimento nessa etapa é de R$ 94.615,00 em recursos próprios.

“Essa é uma ação importante para ampliar o acesso à castração gratuita no município. A unidade móvel permite que o serviço seja levado para outras regiões de Americana, facilitando o acesso dos tutores e contribuindo para o controle responsável da população de cães e gatos”, destacou a médica veterinária e responsável técnica pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Aneli Marques Neves Conceição.

A castração é um ato de cuidado, responsabilidade e prevenção, que contribui para a redução do número de animais abandonados e para a prevenção de doenças. O CCZ mantém em sua rotina um programa contínuo de castração de cães e gatos, e o mutirão amplia essa oferta, levando os procedimentos para diferentes regiões do município.

“Essa ação representa mais um avanço nas iniciativas realizadas pelo município, ampliando o acesso à castração gratuita e fortalecendo o trabalho de controle populacional de cães e gatos. Com a unidade móvel, vamos conseguir atender diferentes regiões de Americana de maneira planejada, levando o serviço para mais perto da população”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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