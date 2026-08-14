A Casas Bahia decidiu fechar 298 lojas e demitir 1,9 mil funcionários. O número de unidades encerradas equivale a 28,7% da rede; já as demissões representam 6,7% do total de funcionários do grupo, de acordo com informações divulgadas pelo Valor Econômico.

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Mas fontes do setor estimam que o número final de cortes de pessoal pode chegar a 3 mil pessoas.

Casas Bahia em RJ

A Casas Bahia está presente em milhares de cidade e é uma das principais varejistas do país, que ganhou relevância ao oferecer opções de crediário para pessoas físicas.

Dados do mercado indicam que a varejista fechou 2025 no vermelho em R$ 3 bilhões, o triplo do prejuízo anterior. Só no primeiro trimestre, o prejuízo foi de quase R$ 1,1 bilhão, mais que o dobro de um ano antes.

Em 2024, a companhia chegou a entrar em recuperação extrajudicial para repactuar dívidas com bancos e converter debêntures em capital, amenizando a dívida líquida, mas sem conseguir estancar o prejuízo na linha final do balanço.

A unidade da rede em Santa Bárbara d’Oeste teve um incêndio este ano.