A caneta que pode destronar o Mounjaro

Durante anos, perder 5% ou 10% do peso corporal já era considerado um resultado importante no tratamento da obesidade. Então chegaram medicamentos como semaglutida e tirzepatida, capazes de produzir reduções muito maiores e mudar completamente aquilo que pacientes e médicos esperavam de um tratamento clínico.

O Mounjaro, nome comercial mais conhecido da tirzepatida, tornou-se o símbolo dessa revolução. A molécula atua sobre dois receptores hormonais e, em um estudo comparativo publicado em 2025, produziu redução média de 20,2% do peso em adultos com obesidade e sem diabetes após 72 semanas.

Agora, uma nova substância pretende elevar novamente essa régua.

A retatrutida, medicamento experimental desenvolvido pela mesma farmacêutica, fez participantes perderem, em média, 28,3% do peso corporal após 80 semanas na dose mais alta. Em um grupo com obesidade mais grave que permaneceu no estudo por dois anos, a redução média chegou a 30,3%.

A diferença parece pequena quando expressa em porcentagens. Na prática, representa um avanço capaz de aproximar o tratamento medicamentoso de resultados anteriormente relacionados principalmente à cirurgia bariátrica.

“Estamos deixando uma era em que os medicamentos ajudavam o paciente a perder alguns quilos e entrando em outra, na qual determinadas terapias podem modificar profundamente o peso corporal e vários componentes da saúde metabólica”, explica o médico Dr. Gustavo de Oliveira Lima, especialista em emagrecimento e performance.

O terceiro hormônio que pode mudar o jogo

A tirzepatida age sobre os receptores de dois hormônios: GLP-1 e GIP. Juntos, eles participam do controle da glicose, da saciedade e da resposta do organismo aos alimentos.

A retatrutida acrescenta um terceiro alvo: o receptor do glucagon.

Por isso, ela é chamada de triplo agonista. Uma única molécula ativa os receptores de GLP-1, GIP e glucagon. O apelido “GLP-3”, popularizado nas redes sociais, não é uma classificação científica correta, já que não existe um hormônio chamado GLP-3 envolvido no medicamento.

De maneira simplificada, GLP-1 e GIP ajudam a controlar o apetite, a saciedade e a glicemia. A ação sobre o glucagon parece acrescentar efeitos relacionados ao gasto energético e ao metabolismo das gorduras.

É como se o medicamento atuasse em duas frentes: reduzindo a quantidade de energia que entra e modificando a maneira como o organismo utiliza suas reservas.

“A inovação não está apenas em fazer a pessoa sentir menos fome. A retatrutida tenta alcançar diferentes mecanismos que participam da obesidade ao mesmo tempo”, afirma Dr. Gustavo.

A combinação não surgiu por acaso. O organismo não controla o peso por meio de um único hormônio. Fome, saciedade, armazenamento de gordura, gasto energético, resposta à insulina e defesa do peso corporal formam uma rede complexa.

Quanto mais a ciência compreende essa rede, mais os novos medicamentos deixam de agir sobre um único ponto.