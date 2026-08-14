Depois de dois dias de preocupação e buscas, veio a notícia que a família e amigos tanto esperavam: Anderson de Oliveira Armani, de 50 anos, o “Branco”, foi encontrado nesta sexta-feira (14), em Barretos.

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Vídeo- irmã confirma Branco encontrado

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Morador do Zanaga, em Americana, Anderson estava desaparecido desde quarta-feira (12). Segundo a família, ele está bem e já retorna para casa. Ainda não se sabe o que o levou até Barretos. A irmã, Amanda, agradeceu a todos pelas informações, buscas e orações.

Fernanda Daniel | Novo Momento