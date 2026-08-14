Procon Nova Odessa realiza 540 atendimentos no primeiro semestre de 2026

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O Procon de Nova Odessa apresentou o balanço dos atendimentos realizados no primeiro semestre de 2026. Ao todo, foram registradas 540 Cartas de Informações Preliminares (CIPs), o que demonstra a importância do órgão na orientação e defesa dos direitos dos consumidores do município.

Dentre as principais demandas no período, empréstimos e serviços bancários são os assuntos mais procurados pelos consumidores, seguidos pelas reclamações envolvendo operadoras de telefonia.

O Procon, por meio de sua estrutura jurídica, oferece atendimento especializado aos moradores em relação a consumo, e na intermediação de conflitos entre consumidores e fornecedores. Além das queixas formalizadas, o órgão atende diariamente moradores que buscam orientações sobre diferentes situações cotidianas, como dúvidas sobre contratos, compras, serviços, cobranças, e questões relacionadas a imóveis e relações contratuais, inclusive, sobre direitos e quem procurar em cada situação.

Para a coordenadora, Kátia Ferrari, o trabalho vai além do registro de reclamações. “Nosso objetivo é acolher o consumidor, ouvir sua demanda e oferecer a orientação necessária para que ele conheça seus direitos e saiba como buscar uma solução. Muitas vezes, o cidadão chega até nós sem saber aonde deve encaminhar sua questão. Por isso, nosso atendimento também tem um importante papel de orientação e esclarecimento”.

A coordenadora ressalta ainda que o número de atendimentos demonstra a confiança da população no trabalho desenvolvido pelo órgão. “Os atendimentos no primeiro semestre mostram que o consumidor novaodessense está cada vez mais consciente de seus direitos e procura orientação quando encontra dificuldades em uma relação de consumo. Nossa equipe está preparada para orientar, intermediar conflitos e buscar, sempre que possível, uma solução para o problema apresentado”.

O Procon Nova Odessa reforça que o consumidor deve procurar orientação sempre que tiver dúvidas ou enfrentar problemas relacionados a uma relação de consumo. É importante guardar documentos, contratos, comprovantes de pagamento, notas fiscais, protocolos de atendimento e demais registros que possam auxiliar na análise do caso.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600 – centro da cidade. Atende ao público de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 13h às 16h. Mais informações pelos telefones 3476-3261 e 3498-1360.

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