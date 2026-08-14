Novo espaço do Programa Mamãe Nenê avança com instalação do forro

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As obras de reforma e adequação do novo espaço do Programa Mamãe Nenê, executadas pela Secretaria de Saúde de Americana nas instalações do Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour, avançam esta semana com a instalação do forro de gesso. As próximas etapas incluem a execução do piso, a pintura das paredes e a instalação dos aparelhos de ar-condicionado e dos novos móveis.

Os ambientes estão sendo preparados para abrigar os trabalhos do programa, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento infantil de forma integrada, orientando sobre boas práticas familiares, apoio à amamentação e estímulo ao desenvolvimento saudável da criança.

O novo espaço será composto por dois consultórios – sendo um deles com duas áreas para amamentação –, sala de capacitação da equipe e de orientação às famílias e sala de administração, garantindo estrutura moderna e adequada para a ampliação e qualificação dos serviços oferecidos às gestantes e famílias.

“Esse novo espaço vai trazer mais conforto para as famílias e melhores condições para o trabalho da nossa equipe. Teremos ambientes adequados para os atendimentos, inclusive com áreas específicas para amamentação, além de um espaço para orientar e capacitar as famílias. É uma estrutura que vai contribuir muito para qualificarmos ainda mais o acompanhamento das crianças e o apoio aos pais”, destacou a fonoaudióloga Sandra Possobon, líder da equipe do programa.

O Mamãe Nenê é um programa da Secretaria de Saúde de Americana voltado à educação das famílias e ao acompanhamento de bebês até os 3 anos de idade. A iniciativa oferece acolhimento, orientações de boas práticas parentais e assistência às crianças desde o nascimento, encorajando a amamentação e atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

O programa conta com equipe multidisciplinar – formada por assistente social, enfermeira, fonoaudióloga, médica pediatra, nutricionista, psicóloga e odontopediatra – e também mantém parcerias com a Secretaria de Educação, por meio do Mamãe Nenê na Creche, e com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Mãe Americanense.

“Estamos avançando em mais uma etapa dessa obra que vai garantir um espaço moderno e adequado para o Mamãe Nenê. É um investimento importante na estrutura da Saúde e que vai permitir ampliar e qualificar o atendimento às nossas crianças e suas famílias. Nosso objetivo é continuar fortalecendo os serviços e oferecendo cada vez mais qualidade no atendimento à população”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As obras do novo espaço do Programa Mamãe Nenê têm investimento de R$ 273.775,40, sendo R$ 267.769,20 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 6.006,20 em recursos próprios. O acompanhamento do processo é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pelo trâmite documental e pela interlocução com o Ministério da Saúde para liberação dos recursos.

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