Regional da Cidade Jardim atende em novo endereço a partir de segunda-feira

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A Administração Regional do bairro Cidade Jardim vai atender em novo endereço. A partir de segunda-feira (17), o atendimento ao público passa a ser feito na Rua Perdizes, nº 218, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O prédio é próprio e passou por melhorias para abrigar o setor, com nova cobertura, novos sanitários, reforma da cozinha e pintura geral.

“A proximidade das Regionais com os munícipes contribui para descentralizar o atendimento municipal, oferecendo serviços essenciais para buscar mais agilidade, evitando o deslocamento da população. A instalação no novo endereço tem o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho e mais conforto aos usuários”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Por meio das Regionais, o cidadão tem suporte administrativo e pode solicitar serviços de manutenção urbana. O espaço conta também com um posto de atendimento do DAE (Departamento de Água e Esgoto), que ficará fechado na segunda-feira (17) em função da mudança, retomando o funcionamento normal na terça (18), das 9h às 12h e das 13h às 16h.

O telefone da Administração Regional da Cidade Jardim é (19) 3406-6262, e o e-mail é [email protected].

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