Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa tem Workshop com foco em empreendedorismo e geração de renda

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Em Nova Odessa, a cozinha vai muito além do preparo de alimentos; é uma ferramenta de transformação social, que gera autonomia e oportunidades. Esse é o Cozinhalimento – projeto da Administração Municipal que ofereceu, nessa quinta (13/08), um workshop focado na fusão de café e frutas cítricas. O treinamento – ministrado pelas nutricionistas da Merenda Escolar do Município, Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico de Oliveira – teve como objetivo capacitar os participantes em técnicas gastronômicas para o empreendedorismo e a geração de renda local.

A capacitação focou na padronização das receitas, cálculo de custos e estratégias de venda para o comércio artesanal. “Os alunos aprenderam a combinar a intensidade do café com a refrescância dos citros e a versatilidade do chocolate. O workshop uniu teoria de mercado e prática culinária intensa. Eles tiveram uma aula inicial teórica, receberam certificados e livros com muitas receitas”, explicou Juliana.

Algumas receitas produzidas pelos participantes durante o workshop foram o brownie com toque cítrico, pães artesanais aromatizados, muffins fofos combinando os ingredientes principais, pavê gourmet de café e frutas, sucos funcionais e criativos, cheesecake de mexerica e panquecas de lima-da-pérsia, entre outras preparações.

O Cozinhalimento vem se consolidando como uma importante iniciativa de impacto social, promovendo inclusão, qualificação profissional e fortalecimento da segurança alimentar. Mais do que ensinar receitas, o projeto fortalece vínculos comunitários, estimula a criatividade e abre caminhos para que os participantes possam gerar renda de forma autônoma. Cada oficina é pensada para ser acessível, acolhedora e transformadora.

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