Renan de Angelo questiona situação e possível aproveitamento de espaços no Portal de Entrada de Americana

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O vereador Renan de Angelo apresentou o Requerimento nº 832/2026, solicitando informações à Prefeitura de Americana sobre a situação das salas, banheiros e demais dependências existentes no Portal de Entrada do Município, localizado na Avenida Antônio Pinto Duarte.

O parlamentar busca conhecer a atual utilização das estruturas existentes no local e avaliar possibilidades para que esses espaços possam ser melhor aproveitados pelo Poder Público, caso estejam ociosos ou subutilizados.

Por estar localizado em um dos principais acessos de Americana, o Portal de Entrada ocupa uma posição estratégica e, segundo Renan, suas dependências podem apresentar potencial para receber serviços públicos, atendimento à população, ações institucionais, atividades relacionadas ao turismo ou outras iniciativas de interesse coletivo.

No requerimento, o vereador questiona se as salas, banheiros e demais espaços estão atualmente sendo utilizados e, em caso positivo, quais atividades são desenvolvidas no local e quais órgãos, departamentos ou entidades são responsáveis pela utilização.

Caso existam áreas sem utilização, Renan também solicita informações sobre há quanto tempo estão ociosas e quais são os motivos para a falta de uso.

Outro ponto levantado é o estado de conservação das instalações. O parlamentar solicita informações sobre as condições estruturais, elétricas, hidráulicas, sanitárias e de acessibilidade, além de questionar se existe previsão de reforma, manutenção, revitalização ou adequação dos espaços.

O requerimento também busca saber se a Administração Municipal possui estudos ou projetos para a destinação das dependências e se existe possibilidade de transformar o local em um ponto de apoio, atendimento ao cidadão, espaço para serviços públicos ou ações de turismo.

“Precisamos saber o que temos naquele espaço, em que condições está e qual é a utilização atual. Se existem estruturas públicas que podem ser melhor aproveitadas, precisamos discutir alternativas para que elas cumpram uma função que beneficie a população.”

Renan também solicitou o encaminhamento de eventuais plantas, levantamentos, relatórios, projetos e demais documentos relacionados às dependências e à situação atual do imóvel.

Para o vereador, o objetivo é obter um diagnóstico preciso antes de discutir qualquer nova destinação para o espaço.

“A ideia é conhecer a realidade do Portal de Entrada e, a partir das informações, avaliar o que pode ser feito. Estruturas públicas precisam ser acompanhadas, conservadas e, sempre que possível, colocadas a serviço da população.”

O requerimento foi apresentado com o objetivo de fortalecer a fiscalização sobre o patrimônio público e buscar alternativas para o melhor aproveitamento dos espaços existentes no Portal de Entrada de Americana.

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