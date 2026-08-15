Americana ainda vai ter mais um candidato a deputado federal este ano. O ex-vereador Escobar, que foi do União no mandato passado e assumiu a cadeira de Nathália Camargo, se lança agora pelo Avante.
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Causa animal- mais um
Veterano da causa animal e candidato a vereador em 2024 pelo Mobiliza, Escobar vai ter que lutar muito para cavar espaço e buscar os eleitores da cidade. Em 2024, Escobar alcançou 1662 votos para vereador e ficou de fora por conta de seu partido ser muito fraco. A causa animal na cidade elegeu a vereadora Roberta Lima, que tem como federal Delegado Bruno Lima, do Podemos.
Esse ano, o Avante tem como carro chefe em São Paulo o cantor Caneta Azul, que aparece como novo Tiririca.
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