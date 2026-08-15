O candidato a deputado federal Denis Andia desponta como opção competitiva para a região voltar a ser representada em Brasília. O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste tem percorrido as cidades da região em reuniões, visitas às entidades e entrevistas, apresentando sua trajetória na vida pública.

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Nas agendas, Denis compartilhou a experiência acumulada como prefeito e secretário nacional em Brasília. E, principalmente, ouviu e discutiu as principais demandas dos municípios da região.

Fala Denis Andia

“Este período, assim como toda a nossa trajetória na vida pública, foi marcado pelo diálogo e pela proximidade com as pessoas. Conheço a realidade das cidades e, ao apresentar uma candidatura competitiva, reunimos as condições de ser o representante da nossa região na Câmara dos Deputados. É Brasília mais perto da nossa gente, com um mandato da vida real. Temos que levar as nossas demandas até lá, para sermos ouvidos e transformarmos as reais necessidades em projetos que mudam a vida das pessoas”, disse.

Além da proximidade, Denis Andia apresentou e defendeu temas como a mobilidade urbana, atenção às entidades, e os investimentos nas cidades em água, esgoto, moradias, saúde e educação.

“A experiência de oito anos como prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e a liderança regional como presidente da RMC nos levaram a Brasília para atuarmos como secretário Nacional de Mobilidade Urbana entre 2023 e 2026. Trabalhamos em projetos importantes para o Estado de São Paulo e o Brasil, abrimos portas para os prefeitos e intermediamos recursos em diferentes áreas. Somente para a nossa região foram mais de R$ 1,5 bilhão em obras viárias, de saneamento, moradias, postos de saúde, creches, escolas, espaços de lazer e recursos às entidades”, pontuou.

Nesta nova jornada, Denis Andia defende um novo modelo para o transporte público – com maior participação dos governos estadual e federal no financiamento, tarifas mais acessíveis, renovação das frotas, tecnologia e melhoria da qualidade dos serviços –, maior atenção ao terceiro setor – fortalecendo as entidades que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade –, e disponibilidade de recursos aos municípios por meio das esferas Estadual e Federal para obras e projetos.

“A experiência em Brasília proporcionou conhecer o funcionamento da capital federal, os programas disponíveis e os caminhos para acessar recursos. Representar uma região significa estar presente, ouvir as pessoas e transformar essas demandas em trabalho”, concluiu.

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