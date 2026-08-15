Marina Alves Cipriano participa dessa linda campanha do **McDia Feliz* e está vendendo os tickets para ajudar crianças, adolescentes e adultos atendidos por projetos sociais, e na nossa região a instituição escolhida foi a rede de combate ao câncer de Sbo 💕✨

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Embaixadora do Miss São Paulo Teen Infantil 2026 pede apoio e também divulga como fazer para comprar.

🎟️ *O ticket custa apenas R$ 21,00!*

Você pode adquirir de duas formas:

❤️ *TICKET IMPRESSO:*

Se quiser comprar o ticket impresso diretamente comigo, é só me chamar pelo WhatsApp *(19) 99747-1783*. Combinamos a melhor forma e horário para eu fazer a entrega.

🔗 *PELO LINK:*

Você também pode comprar diretamente pelo link oficial da campanha:

[COMPRAR MEU TICKET PELO LINK OFICIAL](https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/150d91bf-fa23-11ed-83ab-0a7bd4239e79/colecao?utm_source=chatgpt.com)

⚠️ *IMPORTANTE:* Quem realizar a compra pelo link, por favor, *me envie o comprovante pelo WhatsApp (19) 99747-1783*. Estamos fazendo o controle e a pontuação das vendas realizadas pelo link, então o comprovante é muito importante para que a venda seja contabilizada para a Marina. ❤️

🙏 Conto com a ajuda e o carinho de vocês! Cada ticket representa muito mais do que um lanche: representa *solidariedade, esperança e a oportunidade de transformar vidas.* 🌟

🍔❤️ *Vamos juntos fazer a diferença!* McDia Feliz

📲 *WhatsApp: (19) 99747-1783*

#McDiaFeliz #MarinaAlvesCipriano #MissComPropósito #Solidariedade #PequenasAtitudesGrandesTransformações #JuntosFazemosADiferença

[1]: https://www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/150d91bf-fa23-11ed-83ab-0a7bd4239e79/colecao “www.mcdiafeliz.org.br”

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