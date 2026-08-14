Juninho Dias propõe protocolo para mulheres com câncer de mama

Juninho Dias propõe protocolo de atenção integral para mulheres com câncer de mama em Americana

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O vereador Juninho Dias protocolou uma indicação e um requerimento na Câmara Municipal de Americana com o objetivo de fortalecer a assistência oferecida às mulheres em tratamento ou acompanhamento do câncer de mama. A proposta prevê a implantação de um Protocolo Municipal de Atenção Integral, reunindo cuidados físicos, psicológicos e sociais durante e após o tratamento.

A iniciativa foi elaborada após o gabinete receber demandas de munícipes sobre a necessidade de ações que considerem as diferentes dificuldades enfrentadas pelas pacientes. Além dos efeitos da doença e dos procedimentos médicos, muitas mulheres convivem com alterações na autoestima, limitações físicas, ansiedade, afastamento do trabalho, dificuldades financeiras e mudanças na rotina familiar.

Na indicação, Juninho sugere que o município estabeleça um fluxo contínuo e individualizado de atendimento, articulando a rede municipal de saúde, a assistência social, a Unacon e outros serviços públicos. Entre as medidas propostas estão acompanhamento psicológico, assistência nutricional, fisioterapia após a mastectomia, prevenção e tratamento do linfedema, orientação sobre direitos e benefícios sociais, apoio às famílias e grupos permanentes de acolhimento.

A proposta também prevê a possibilidade de um profissional de referência acompanhar a trajetória da paciente pela rede pública, prestando orientações sobre consultas, exames, encaminhamentos, serviços disponíveis e direitos assegurados. Outra sugestão é a celebração de parcerias para o fornecimento de perucas, lenços, próteses mamárias externas e sutiãs adaptados.

“Não basta garantir a cirurgia, a quimioterapia ou a radioterapia, precisamos olhar para a mulher por inteiro e compreender os impactos emocionais, físicos, familiares e financeiros que acompanham o câncer de mama. O tratamento precisa oferecer acolhimento e condições para que cada paciente atravesse esse período com dignidade”, afirma Juninho.

No requerimento, o parlamentar questiona a Prefeitura sobre a quantidade de mulheres atualmente atendidas pela rede pública, a criação de protocolo específico, os serviços de apoio psicológico e fisioterapêutico disponíveis, o atendimento para prevenção e tratamento do linfedema e a assistência oferecida às pacientes em situação de vulnerabilidade.

Os documentos serão votados em Sessão Ordinária e posteriormente encaminhados ao Poder Executivo.

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