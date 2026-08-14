Festival de Literatura de Americana ocorre neste sábado e domingo na Praça Comendador Müller

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Mais de 400 escritores se inscreveram no concurso de crônica e poesia da segunda edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM), que será realizado neste sábado (15) e domingo (16) na Praça Comendador Müller, no Centro. O evento tem entrada gratuita, com uma programação que inclui ainda mesas redondas, sarau, oficinas, exposições, shows musicais e Alameda dos Escritores. As atividades ocorrem das 10h às 20h.

A FLIAM tem o objetivo de valorizar a pluralidade de vozes, estilos e perspectivas de autores e editores, ampliando o diálogo em torno da literatura contemporânea. O festival é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura (Comcult), com produção da Associação Espaço Cultural Fábrica das Artes de Americana e Sarau Poetiza-Me, com curadoria e coordenação geral de Gabriella Martins.

A programação está organizada em três espaços:

• Alameda de Escritores: dedicada a autores da região de Americana, preferencialmente pertencentes à Câmara Setorial de Literatura;

• Espaço dos Expositores: reunindo artistas, livrarias e editoras;

• Palco Principal: instalado no centro da praça, onde ocorrerão mesas-redondas, saraus e conversas com convidados especiais.

O concurso de crônica e poesia promovido pelo festival vai premiar os selecionados em duas categorias: infantojuvenil, para estudantes dos Ensinos Fundamental II e Médio, e adulto, com prêmios de R$ 1.000, R$ 500 e R$ 250 para as primeira, segunda e terceira colocações, respectivamente. Confira a seguir a lista dos finalistas e a programação completa.

“Estão todos convidados para mais um evento do calendário comemorativo preparado pela administração Chico e Odir para celebrar os 151 anos de Americana. O Festival de Literatura FLIAM vai reunir, na Praça Comendador Müller, leitores, escritores, entusiastas da literatura para dois dias de cultura, debates e encontros sobre os mais diversos estilos literários. Trata-se de uma oportunidade especial para conhecer a produção literária de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Programação da segunda edição do Festival de Literatura de Americana (FLIAM):

15/08 (sábado)

10h00 – Abertura

10h30 – Alameda de Escritores

11h30 – Contação de histórias – Carolina Stock

13h00 – Literatura e a paixão como ferramentas de expressão – Fabrício Garcia

14h00 – Palavras Semeadas – Áurea Mendes

16h00 – Escrevivências: Vozes Negras na Literatura – Julia Motta

17h30 – Resultado do concurso de crônica

18h00 – Show de encerramento – Do Prado

16/08 (domingo)

10h00 – Abertura + Alameda de Escritores

12h00 – Contação de histórias – Silvia Delázari

14h00 – Conto, cantiga e cordel: vozes poéticas do Brasil – Marco Haurélio

15h00 – Show – Odara

16h00 – O Hip-Hop como Ferramenta Pedagógica – Renan Inquérito

18h30 – Sarau Poetiza-me + Resultado do concurso de poesia

Espaço Único

11h00 – Oficina de fanzine – Americanize

14h00 – Oficina de encadernação – Gorete Cadernos

Finalistas do concurso de crônica e poesia:

Crônicas – Categoria Infantojuvenil

Alice Aiko Duarte (Colégio Anglo Cezanne)

Gabrielly de Lima dos Santos (ETEC Polivalente de Americana)

João Vitor Gomes Silva (E.E. Profª. Risoleta Lopes Aranha)

Marina Pereira de Lima (SESI 101)

Mel Cristina Ferreira (ETEC Polivalente de Americana)

Melissa Felix de Santana Silva (EMEF Prof. Florestan Fernandes)

Rafael Rodrigues Gonçalves (EMEF Prof. Florestan Fernandes)

Rayanne Karollinny dos Santos de Oliveira (EMEF Prof. Milton Santos)

Samuel Filipe Amorim Souza (EMEF Prof. Florestan Fernandes)

Stela Bonfim da Costa (Colégio Antares)

Poesias – Categoria Infantojuvenil

Alice Aiko Duarte (Colégio Anglo Cezanne)

Alice de Souza Santos (EMEF Prof. Milton Santos)

Arthur Vinicius de Oliveira Marques (Thur) (E.E. Prefeito Antônio Zanaga)

Emily Guimarães Pereira (SESI 101)

Gabrielly de Lima dos Santos (ETEC Polivalente de Americana)

Isadora Elisa de Souza (E.E. Maria do Carmo Augusti)

João Vitor Gomes Silva (E.E. Profª. Risoleta Lopes Aranha)

Julia Gabrielly Cedaro da Silva (E.E. Profª. Risoleta Lopes Aranha)

Lorena Burioze de Lima (EMEF Prof. Milton Santos)

Maria Júlia Barbosa de Oliveira (Bonju) (SESI 101)

Crônicas – Categoria Adulto

Bárbara Olops – Você Decidiu Fazer a Coisa.

Carla Regina Moro – Fanta Uva.

João Pedro Teodoro – A Mística.

Luciana Diogo – A Máquina de Moer o Peito.

Marcel – Melinda.

Marco Romero – Memórias de Um Sobrevivente.

Matheus Souza – Deu no Poste.

Moacir Romero – A Conversa do Meu Pai.

Victor Santos – Cartas de amor na rua Major Rehder, Nº 195.

Yasmin Borges do Nascimento – Quem Sou?

Poesias – Categoria Adulto

André Casemiro Pereira – Eu Não Bebo.

Augusto Moreno Navarro – O Pequeno Engenheiro da Floresta.

Denilton Basso Ramires – Inumano.

Geraldo Trombin – (Meninas, eu vi!).

Giovana Balam – Ponto e Vírgula.

João Pedro Teodoro – Grande Atrator.

Luciana Diogo – Redução de Danos (NA 1).

Pedro Lucas Martins – Feira da Ilusão.

Stephany Alves Venor – Casa de Enchentes.

Victor Vinicius Martins Moreira – Quando o Outono Ficou.

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