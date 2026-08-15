Confira dados de junho do mercado imobiliário

Secovi-SP divulga dados de junho do mercado imobiliário

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A Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário (PMI), realizada pelo departamento de Economia e Estatística da entidade junto às incorporadoras associadas, apurou em junho a comercialização de 9.308 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo.

Em 12 meses (julho de 2025 a junho de 2026), as vendas a capital paulista acumulam 114,0 mil unidades vendidas. O VGV (Valor Global de Vendas) totalizou R$ 4,2 bilhões no sexto mês do ano e atingiu R$ 59,7 bilhões no acumulado de 12 meses – valores atualizados pelo INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção), da FGV, referente a junho de 2026.

O indicador VSO (Vendas Sobre Oferta), que apura a porcentagem de vendas em relação ao total de unidades ofertadas, atingiu 9,2% em junho. Em 12 meses, o VSO foi de 53,6%.

Lançamentos e oferta

De acordo com a pesquisa Secovi-SP, a cidade de São Paulo registrou o lançamento de 12.571 unidades residenciais novas em junho e somou 143,7 mil unidades no acumulado de 12 meses.

O mercado imobiliário da capital paulista encerrou junho 2026 com a oferta de 91,5 mil unidades disponíveis para venda. Esta oferta é composta por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (julho de 2023 a junho de 2026).

O VGO (Valor Global da Oferta) totalizou R$ 67,2 bilhões no mês – valores atualizados pelo INCC-DI (Índice Nacional de Custo de Construção), da FGV, referente a junho de 2026.

Segmentação

Os imóveis de 2 dormitórios destacaram-se no mês de junho em todos os indicadores: 79% das unidades lançadas (9.919 unidades), 68% das vendas (6.316 unidades), 57% da oferta (52.283 unidades), 55% do VGV (R$ 2,3 bilhões), 33% do VGO (R$ 22,0 bilhões) e o maior VSO de (10,8%).

Imóveis na faixa de 30m² e 45m² de área útil lideraram em quase todos os indicadores: 70% dos lançamentos (8.777 unidades), 64% das vendas (5.985 unidades), 52% da oferta (47.965 unidades), o maior VGV com 46% (R$ 1,9 bilhões) e o maior VSO (11,1%). Os imóveis com metragem superior a 180 metros quadrados registraram o maior VGO com 30% do total (R$ 20,2 bilhões).

Os imóveis com preço entre R$ 275 mil e R$ 400 mil lideram com 50% os lançamentos (6.248 unidades), 49% das vendas (4.527 unidades), a maior oferta 44% (40.331 unidades) e o maior VGV (R$ 1,5 bilhão). O maior VGO com participação de 27% (R$ 18,0 bilhões). O maior VSO (12,7%) foi dos imóveis com preços abaixo de R$ 275 mil.

Econômicos e outros mercados

Em abril de 2026, foram atualizadas as faixas de preços dos imóveis enquadrados no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Na cidade de São Paulo, os limites das Faixas 1 e 2 passaram para R$ 275 mil, enquanto o teto da Faixa 3 foi ampliado para R$ 400 mil. A Faixa 4 do programa passou a financiar imóveis com valor de até R$ 600 mil. No entanto, para fins desta pesquisa, são considerados como enquadrados no MCMV apenas os imóveis financiados pertencentes às Faixas 1, 2 e 3.

Em junho, 81% das unidades lançadas e 75% das unidades vendidas foram enquadradas no Programa Minha Casa Minha Vida, correspondendo, em termos absolutos, 10.181 unidades lançadas e 6.957 unidades vendidas. A oferta disponível para a venda deste tipo de imóvel somou 52.843 unidades (58%), com VSO de 11,6%.

Os outros mercados registraram 2.390 unidades lançadas, 2.351 unidades vendidas, oferta final de 38.703 unidades e VSO de 5,7%.

Zonas da cidade

A zona Leste liderou nos lançamentos com 36% de participação (4.531 unidades). A zona Sul, liderou nas vendas 30% (2.810 unidades), maior oferta final 34% (30.959 unidades) e em VGV 33% (R$ 1,4 bilhão). O maior VGO foi registrado na zona Oeste 39% (R$ 26,0 bilhões). E o maior VSO foi no Centro (10,8%).

Confira a íntegra da Pesquisa

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