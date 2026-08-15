Campeonato Barbarense de Futebol Amador tem recorde de participantes

Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão tem recorde de participantes e vai usar regras implantadas na Copa do Mundo

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O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão começará no dia 29 de agosto, com número recorde de equipes participantes: 41. Promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), a competição também já usará as novas regras da Fifa, que foram implantadas na última Copa do Mundo.

A fórmula de disputa e os grupos da primeira fase foram definidas nesta sexta-feira (14), em congresso técnico realizado na Secretaria de Meio Ambiente. Santa Bárbara d’Oeste é o único município do País que possui um campeonato amador com cinco divisões.

“É muito importante para nós ver o campeonato crescendo a cada edição. Chegamos a um recorde de equipes participantes, mostrando a força e a tradição do futebol amador em Santa Bárbara d’Oeste. E, além de ampliar a participação, estamos também trazendo novidades para dentro de campo, com a aplicação das novas regras. É mais uma forma de modernizar a competição e oferecer aos atletas uma experiência cada vez melhor”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

Na primeira fase, são 13 chaves, sendo 11 com três times cada (do A ao K) e duas com quatro (L e M). Classificam-se os dois primeiros dos grupos A ao K e os três melhores dos grupos L e M.

Os líderes dos grupos A, B, C e D ficam de “chapéu” e se enfrentam nas oitavas de final, em confrontos já valem acesso para a 4ª Divisão. A demais equipes precisam disputar uma fase eliminatória anterior e, se vencerem, também se garantem na 4ª Divisão, totalizando 14 acessos.

Como ficaram os grupos:

Grupo A

Atlético Holanda

Catadão

La Máfia

Grupo B

Napoli

Atlético Santa Fé

Milan 99

Grupo C

Os Gaviões

Papão FC

Lagoa Seca

Grupo D

Inter FC

Real Marotos

Os Uvos

Grupo E

Parada Certa

Grêmio Barbarense

Nova Conquista

Grupo F

Lendários

Trem Bala

União Aparecida

Grupo G

União Santa Rita

Revoada

Unidos SJ

Grupo H

Charlotte

Audax

Shakhtar City

Grupo I

Falso Madrid SL

Barbaridade

Penarol

Grupo J

Chicote FC

CHT FC

Segue o Plano

Grupo K

Zona Azul

River

Atlético SJ

Grupo L

Relíquia FC

FC Union

Mirzinho

Legends

Grupo M

Gol de Placa

Valencia

São Luiz

União Paulista

Novas regras

Desde o início, a competição contará com as novas regras da Fifa, que estabelecem formas de dar mais dinâmica às partidas, tais como:

10 segundos para deixar o campo na substituição;

5 segundos no arremesso lateral;

5 segundos no tiro de meta;

1 minuto fora após atendimento a jogador de linha;

Jogador de linha 1 minuto fora após atendimento a goleiro;

Vantagem após reinício incorreto, caso a equipe adversária se beneficie.



As regras também serão aplicadas na 4ª Divisão, a partir da terceira rodada, cujos jogos serão disputados no dia 22 de agosto. O Campeonato Barbarense de Futebol Amador será o único da região a já implementar o novo regulamento.

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