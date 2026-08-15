Campeonato Barbarense de Futebol Amador tem recorde de participantes

Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão tem recorde de participantes e vai usar regras implantadas na Copa do Mundo
Leia + sobre esportes
O Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 5ª Divisão começará no dia 29 de agosto, com número recorde de equipes participantes: 41. Promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), a competição também já usará as novas regras da Fifa, que foram implantadas na última Copa do Mundo.
A fórmula de disputa e os grupos da primeira fase foram definidas nesta sexta-feira (14), em congresso técnico realizado na Secretaria de Meio Ambiente. Santa Bárbara d’Oeste é o único município do País que possui um campeonato amador com cinco divisões.
“É muito importante para nós ver o campeonato crescendo a cada edição. Chegamos a um recorde de equipes participantes, mostrando a força e a tradição do futebol amador em Santa Bárbara d’Oeste. E, além de ampliar a participação, estamos também trazendo novidades para dentro de campo, com a aplicação das novas regras. É mais uma forma de modernizar a competição e oferecer aos atletas uma experiência cada vez melhor”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.
Na primeira fase, são 13 chaves, sendo 11 com três times cada (do A ao K) e duas com quatro (L e M). Classificam-se os dois primeiros dos grupos A ao K e os três melhores dos grupos L e M.
Os líderes dos grupos A, B, C e D ficam de “chapéu” e se enfrentam nas oitavas de final, em confrontos já valem acesso para a 4ª Divisão. A demais equipes precisam disputar uma fase eliminatória anterior e, se vencerem, também se garantem na 4ª Divisão, totalizando 14 acessos.
Como ficaram os grupos:
Grupo A
Atlético Holanda
Catadão
La Máfia
Grupo B
Napoli
Atlético Santa Fé
Milan 99
Grupo C
Os Gaviões
Papão FC
Lagoa Seca
Grupo D
Inter FC
Real Marotos
Os Uvos
Grupo E
Parada Certa
Grêmio Barbarense
Nova Conquista
Grupo F
Lendários
Trem Bala
União Aparecida
Grupo G
União Santa Rita
Revoada
Unidos SJ
Grupo H
Charlotte
Audax
Shakhtar City
Grupo I
Falso Madrid SL
Barbaridade
Penarol
Grupo J
Chicote FC
CHT FC
Segue o Plano
Grupo K
Zona Azul
River
Atlético SJ
Grupo L
Relíquia FC
FC Union
Mirzinho
Legends
Grupo M
Gol de Placa
Valencia
São Luiz
União Paulista
Novas regras
Desde o início, a competição contará com as novas regras da Fifa, que estabelecem formas de dar mais dinâmica às partidas, tais como:
- 10 segundos para deixar o campo na substituição;
- 5 segundos no arremesso lateral;
- 5 segundos no tiro de meta;
- 1 minuto fora após atendimento a jogador de linha;
- Jogador de linha 1 minuto fora após atendimento a goleiro;
- Vantagem após reinício incorreto, caso a equipe adversária se beneficie.
As regras também serão aplicadas na 4ª Divisão, a partir da terceira rodada, cujos jogos serão disputados no dia 22 de agosto. O Campeonato Barbarense de Futebol Amador será o único da região a já implementar o novo regulamento.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP