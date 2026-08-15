A jovem Tayla Mikely Ferrari dos Santos, de 18 anos, morreu nesta sexta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste. A informação sobre o falecimento foi confirmada pela Orsola.
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Tayla era filha de Jaqueline Ferrari dos Santos, que morreu aos 35 anos, no dia 5 de junho deste ano.
Segundo relatos de amigos, Tayla teria sido vítima da mesma bactéria que, anteriormente, teria provocado a morte da mãe. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades de saúde.
Moradora do bairro Bosque das Árvores, Tayla morreu cerca de dois meses após a perda da mãe. A morte precoce causou comoção entre familiares e amigos.
Tayla Mikely velório
Segundo a Orsola, o velório acontece neste sábado (15), no Velório da Saudade, com início às 11h30. O sepultamento está previsto para as 14h30, no Cemitério da Saudade, em Americana.
Fonte: Orsola
Imagens: redes sociais
Fernanda Daniel | Novo Momento
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