A jovem Tayla Mikely Ferrari dos Santos, de 18 anos, morreu nesta sexta-feira (14), em Santa Bárbara d’Oeste. A informação sobre o falecimento foi confirmada pela Orsola.

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Tayla era filha de Jaqueline Ferrari dos Santos, que morreu aos 35 anos, no dia 5 de junho deste ano.

Segundo relatos de amigos, Tayla teria sido vítima da mesma bactéria que, anteriormente, teria provocado a morte da mãe. A informação, porém, não foi confirmada oficialmente pelas autoridades de saúde.

Moradora do bairro Bosque das Árvores, Tayla morreu cerca de dois meses após a perda da mãe. A morte precoce causou comoção entre familiares e amigos.

Tayla Mikely velório

Segundo a Orsola, o velório acontece neste sábado (15), no Velório da Saudade, com início às 11h30. O sepultamento está previsto para as 14h30, no Cemitério da Saudade, em Americana.

Fonte: Orsola

Imagens: redes sociais

Fernanda Daniel | Novo Momento

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