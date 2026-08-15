Prefeitura de Santa Bárbara segue com diversas melhorias nas escolas municipais



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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com diversos serviços, obras e reformas nas escolas municipais, conferindo conforto, segurança e ludicidade nos espaços de convívio e aprendizagem das crianças.



Na Emei “Nair Valente”, no Jardim Europa, estão sendo realizadas a pintura total da unidade e a troca de piso pontual em algumas salas de aula. A unidade recebeu reforma no acesso da escola, com portões e grades para melhor segurança dos alunos, além de nova cobertura para proteção no acesso das crianças.



Na ADI “Dr Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, o playground recebe manutenção como troca de madeiras, ajustes em parafusos, correntes e soldas, lubrificação e pintura. Além disso, a escola recebe nova pintura nos ambientes da educação infantil e ensino fundamental.



Na Emei “Antonio Mollon”, no Mollon, estão sendo realizadas melhorias no escoamento de águas pluviais com a construção de nova rede, além de serviços de pintura e reforma na dispensa, refeitório, cozinha, banheiros, vestuários e lavanderia.



A Rede Municipal de Ensino atende mais de 15 mil alunos em 58 unidades escolares. Estão matriculados desde bebês na Educação Infantil até crianças no Ensino Fundamental – até o 5º ano, além de estudantes na EJA (Educação de Jovens e Adultos).

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