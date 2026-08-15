Paisagismo e privacidade: o verde como aliado do refúgio no lar

Especialistas no tema, os paisagistas Cleber Depieri e Arthur Depieri, do escritório Depieri Paisagismo mostram como o verde pode ter papel fundamental na concepção de ambientes mais acolhedores

Leia + sobre moda e casa

Esta casa ganhou uma entrada lateral envolta por vegetação, permitindo que os visitantes acessem o jardim sem precisar passar pelas demais áreas da residência | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Clausem Bonifacio

Muito além dos benefícios terapêuticos e da sensação de bem-estar, manter áreas verdes em casa oferece outras vantagens. O paisagismo pode funcionar como um verdadeiro aliado da privacidade e da sensação de segurança da família. A partir de escolhas bem pensadas e do posicionamento estratégico das espécies, é possível criar uma atmosfera mais confortável para os moradores — especialmente em residências localizadas em condomínios, em imóveis que recebem eventos e festas ocasionais, ou com circulação frequente de pessoas de fora.

Os paisagistas Cleber e Arthur Depieri, do escritório Depieri Paisagismo, explicam como aplicar soluções com essa finalidade em áreas como varandas, espaços de lazer e fachadas. Confira!

Um convite ao sossego

Segundo os profissionais, o paisagismo pode contribuir para aumentar a privacidade através do uso de cercas-vivas, maciços arbustivos, árvores bem-posicionadas, além da criação de diferentes camadas de vegetação. Dessa forma, é possível bloquear vistas indesejadas, organizar os fluxos de circulação e delimitar áreas mais íntimas da residência.

Na primeira foto, a área de lazer com piscina recebeu uma barreira verde. Palmeiras como tamareiras, canarienses e carpentárias ajudam a criar sombras, tornando o ambiente mais fresco. Na segunda imagem, exemplo de entrada lateral repleta de espécies. | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura de Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Divulgação

Muitas vezes, o uso de vegetação, no lugar de recursos construtivos, se torna uma solução leve e eficiente, pois funciona como um agradável filtro visual, e não como uma barreira absoluta. O verde também contribui para uma sensação psicológica de proteção, criando ambientes mais acolhedores, sem a necessidade de fechamento rígido.

“Diferentemente de muros e painéis, que isolam e endurecem o espaço, as plantas permitem a entrada de luz natural, ventilação e mantêm a conexão com o exterior. Outro ponto importante é o conforto ambiental, já que a presença de vegetação reduz ruídos, ajuda a regular a temperatura e melhora a qualidade do ar”, comenta Cleber.

Estratégias de privacidade por ambientes

Para áreas próximas a janelas e varandas, o ideal é trabalhar com espécies de porte médio, folhagens leve e de crescimento controlado, que criem um filtro visual sem vedar completamente o ambiente. Entre as mais utilizadas estão areca-bambu, pleomele, dracenas, clusia e bambu mossô. “O segredo está no espaçamento correto e na condução da vegetação, evitando podas muito rígidas” afirma Arthur.

A área da varanda e janelas ficou marcada pela presença do Philodendron danteanum, que aliam privacidade e beleza | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Edgard Cesar

Em áreas de piscina, a escolha das espécies precisa equilibrar privacidade, leveza visual e baixa manutenção. Palmeiras de pequeno a médio porte, como areca-bambu, palmeira-leque e palmeira-fênix-anã são excelentes porque criam verticalidade sem pesar o espaço. Para complementar, espécies tropicais como helicônias, alpínias, costela-de-adão e filodendros ajudam a fechar visualmente o entorno.

“É importante evitar plantas que soltam muitas folhas, flores ou frutos dentro da piscina. O desenho deve priorizar volumes orgânicos, com vegetação em diferentes alturas, criando um cercamento natural e elegante”, alerta o paisagista.

Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos| Fotos: Clausem Bonifacio

Já em fachadas voltadas para a rua, a principal estratégia é trabalhar com jardins frontais estruturados em camadas, combinando forrações, arbustos e pequenas árvores. Espécies como murta, eugenia, clusia, podocarpo e arbustos tropicais bem conduzidos ajudam a proteger visualmente a casa, mantendo uma relação amigável com a rua. “O uso de desníveis suaves, caminhos bem definidos e iluminação paisagística também reforça a sensação de segurança, deixando claro o limite entre o espaço público e o privado”, completa Arthur.

Esta fachada recebeu plantas da espécie bambú mossô reto em frente à área envidraçada para garantir a privacidade dos moradores que estiverem nos cômodos sociais internos, como as salas de estar e jantar | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Fotos: Julia Tótoli

Corredores verdes e fluxo de visitantes

Uma alternativa que visa a maior privacidade é a criação de caminhos externos que permitem a entrada de visitantes diretamente para a área social, sem passar pelo restante casa. Para que esses caminhos sejam funcionais, o desenho deve ser claro, com traçados definidos, materiais confortáveis para pisar e uma vegetação que organize o percurso sem chamar atenção. As espécies atuam como um “guia silencioso”, direcionando o fluxo de forma intuitiva.

Mais um exemplo de entrada lateral | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: Denise Zuba Arquitetos | Foto: Divulgação

“Plantas de diferentes alturas ajudam a reforçar o sentido do caminho, enquanto espécies com texturas mais suaves e cores predominantemente verdes mantêm a discrição. A iluminação integrada ao paisagismo também é essencial, garantindo segurança e valorizando o trajeto, sem expor demais a residência”, enfatiza Cleber.

Para espaços com essa proposta, o ideal são espécies de porte médio e folhagem leve, que criam limites visuais sem fechar o espaço. Plantas como areca-bambu, pleomeles, dracena, raphis e bambus ornamentais não invasivos funcionam muito bem. Forrações como liriope, grama-preta e moreia ajudam a desenhar o caminho e dão acabamento, sem pesar visualmente.

Mais ideias

Além das soluções tradicionais, é possível trabalhar com desníveis e taludes, que elevam o terreno e criam proteção visual de forma discreta e elegante. Espelhos d’água e fontes também ajudam indiretamente, pois criam afastamento e distraem o olhar. Outra opção é investir em pergolados leves com vegetação suspensa e painéis vazados integrados a plantas, como cobogós ou estruturas metálicas, que funcionam como filtros visuais.

Solto no jardim, o pergolado foi concebido como um refúgio de estar privativo e acolhedor, pensado para momentos de boas conversas, sem interferir na rotina e no conforto de quem está na casa | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Foto: Clausem Bonifacio

Depieri Paisagismo

Localizado em Brasília e com mais de 25 anos de experiência, o escritório Depieri Paisagismo se destaca no mercado nacional de projetos e execução de paisagismo. Sob a direção dos sócios Cleber Depieri e Arthur Depieri, a empresa conta com uma equipe dedicada de arquitetos e agrônomos. Seu maior compromisso é transformar espaços em verdadeiras obras de arte naturais, onde a harmonia, a beleza e a sustentabilidade se encontram.

Cleber e Arthur Depieri, do escritório Depieri Paisagismo | Foto: Divulgação

Desde a concepção do projeto até a sua execução detalhada, sua equipe combina criatividade, conhecimento técnico e sensibilidade para criar ambientes que refletem a personalidade e as necessidades de cada cliente. A empresa atua em projetos de diversos portes, abrangendo desde jardins residenciais até grandes áreas corporativas, parques públicos e fazendas. O escritório Depieri Paisagismo atende projetos em todo o território nacional, levando sua expertise em paisagismo para todas as regiões do país.

Instagram: @depieripaisagismo

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP